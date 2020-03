Ära tuleb teiste seas jätta kõik Itaalia jalgpalli kõrgliiga mängud. Ainsateks eranditeks on rahvusvahelised kohtumised, näiteks jalgpalli eurosarjade matšid ja korvpalli Euroliiga mängud, mis peetakse suletud uste taga, ehk ilma pealtvaatajateta.

Itaalias on koroonaviirusesse nakatunud juba üle 7000 inimese, neist hukkunud on ligi 300. Eriti tõsiseks on olukord Itaalias läinud viimastel päevadel, kui haigestunute arv on mitmekordistunud. "Inimeste tervis on meie prioriteet number üks," seisis Itaalia olümpiakomitee esmaspäevases avalduses.

Esmaspäeva õhtul otsutas Itaalia valitsus laiendada koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks mõeldud karantiini üle kogu riigi.