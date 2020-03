Tallinnas viibiv itaallasest uisutreener: MM tuleks ära jätta

Viimastel andmetel on Quebeci provintsis seitsmel inimesel diagnoositud koroonaviirus, seejuures on teada, et üks neist on Montreali piirkonnas ühistransporti kasutades ringi liigelnud.

Iluuisutamise maailmameistrivõistlused peaksid Montrealis algama 18. märtsil ja kestma kuni 22. märtsini.

ISU teatel said nad info, et Quebeci tervishoiuministeerium arutab, mida teha Quebeci planeeritud suurte üritustega. Seni pole aga ühestki otsusest avalikkust teavitatud. ISU teatas äsjases pressiteates, et nendeni pole Kanadast jõudnud infot, et kohalikel võimudel oleks plaanis MM ära jätta. Väidetavalt tehakse lõplik otsus hiljemalt neljapäeval.

Sotsiaalmeedias levib üleskutse iluuisutamise MM ära jätta. Sõna on võtnud nii fännid kui ka ajakirjanikud ja treenerid. Muret väljendas ka Itaalia uisutreener Lorenzo Magri, kes praegu viibib koos enda hoolealustega Tallinnas – nimelt võistlesid tema õpilased eelmisel nädalal Tallinnas peetud juunioride maailmameistrivõistlustel.

"Kallis ISU, kallis uisumaailm. Olen enam kui kaks nädalat koos teiste Itaalia treenerite ja uisutajatega olnud Itaaliast eemal. Meie riigis on olukord väga halb. Loodan, et te võtate maailmameistrivõistluste osas varsti mingi otsuse vastu," kirjutas Magri sotsiaalmeedias. "Euroopas on selge, et kõikides riikides pole kontroll ühesugune ja üle maailma võib olukord veel hullem olla."

"Usun ausalt, et nakkusoht on päris suur. Läbiksime kõik mitmeid lennujaamu ja veedaksime tunde lennates, hingates sama õhku," jätkas Magri. "MM-ile on oodata täismaja, 20 000 inimest istuksid väga lähestikku. Ma ei tahaks näha, et sarnane olukord [nagu Itaalias] leviks üle maailma."

"Meie perekonnad riskivad paljuga, meie riik on suletud, meie majandus on viiruse tõttu kokku kukkumas. Kas me oleme kindlad, et peaksime võistlemisega tegelema?" küsis Magri. "Mul pole lahendust, aga mul on tuhat küsimust ja ma olen hirmul."

Tallinnas oli Magri hoolealustest edukaim 17-aastane Daniel Grassl, kes sai noormeeste üksiksõidus neljanda koha, jaanuaris peetud täiskasvanute EM-il oli Grassl samuti neljas.