Adamo: ei saa öelda, et oleksime täielikult Hyundai esitusega rahul

"Me ei saa öelda, et oleksime täielikult oma masina esitusega hooaja esimestel etappidel rahul, kuigi Monte Carlos võitsime ja Rootsis tuli teine koht. Me töötame kõvasti, et meil oleks igal rallil kõige konkurentsivõimeline kooslus," rääkis Adamo Hyundai pressiteates.

"Mehhiko pakub teistsugust väljakutset, mis paneb nii meie autodele kui pilootidele teistsuguse surve peale. Teame, et stardijärjekord mõjutab kruusateede tingimusi, andes eelise Dani Sordole, kes stardib hiljem. Peame keskenduma sellele, et annaksime endast parima ka vaatamata asjaoludele, mida me ei saa kontrollida. Hooaja alguses võimalikult heade esituste näitamine on oluline, sest nii paneme paika ambitsioonid ülejäänud hooajaks."

Mehhiko MM-etapp peetakse 12.-15. märtsini.