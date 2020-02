Davis Cupi koondis stardib Gruusiasse noorenenud koosseisus

Davis Cupi koondises pole sel korral Jürgen Zoppi (ATP 510.). "Jürgen teatas eelmise aasta novembris, et peab pikema pausi ja tõenäoliselt Davis Cupiks mänguvormis ei ole," põhjendas kapten esireketi eemalejäämist.

Küll aga sõidavad Gruusiasse Eesti teine ja kolmas reket Kristjan Tamm (ATP 726.) ja Vladimir Ivanov (ATP 761.).

Võistkonnas pole ka Kenneth Raismat (ATP 930.), kes Eesti eest 2014. aastast häid mänge mänginud. "Kenneth on olnud viimasel ajal vigastatud ja paranemine pikem kui eeldada võis. Tema mitteosalemine sai selgeks mõned nädalad tagasi, aga õnneks on meil varumeestepingil veel mehi," ütles Tiidemann. "Esmakordselt kutsusin tiimi Daniil Glinka (ATP 1027.), kes on viimasel ajal teinud tubli sammu edasi."

"Meiega liitub jälle Mattias Siimar, kes eelmisel korral oli sunnitud eemale jääma. Tal on olnud väga edukas hooaeg Ameerikas ülikoolitennises, kus on eriti silma paistnud paarismängus. Aasta alguses osales ta Ann Arboris Challengeri turniiril ja jõudis paarismängus poolfinaali, mis on hea saavutus," nägi Tiidemann Siimaris eeskätt lisajõudu paarismängus.

Viienda mängijana nimetas kapten Davis Cup'i koondisesse äsja 15-aastaseks saanud Oliver Ojakääru. "Tal on säravad tulemused noorteklassides, aga minule on ta silma jäänud eelkõige professionaalse suhtumise poolest ja usun, et ta väärib seda võimalust ning kasutab saadud kogemust maksimaalselt," sõnas Tiidemann.

Gruusia koondise esireketiks on 28-aastane Nikoloz Basilašvili (ATP 29.). "Basilašviliga, kui ta ikka mängib, on muidugi keeruline," tõdes Eesti meeskonna kapten. "Aga teistega tulevad kõvad lahingud." Teiste all pidas Tiidemann silmas 26-aastast Aleksandre Metrevelit (ATP 558.), 22-aastast Aleksandre Bakšit (ATP 850.), 27-aastast George Tsivadzet (ATP 861.) ja 19-aastast paarismängijat Zura Tkemaladzet (ATP D576.), kes edetabelikohtadega meie meestega enam-vähem samal tasemel. "Paarismängus on Eesti alati häid mänge teinud. Nii et pall on ümmargune," lõpetas Tiidemann lootusrikkalt.

Võistlused peetakse 6. ja 7. märtsil Thbilisis. Esimesel päeval kohtuvad koondiste esinumbrid teiste numbritega. Teist päeva alustatakse paarismänguga, sellele järgneb esireketite duell ja kohtumise lõpetab teiste reketite matš.