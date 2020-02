Taas kolmikduubli kirja saanud Luka Doncic kordas Jason Kiddi rekordit

Reedel 21. sünnipäeva tähistav Doncic sai kirja järjekordse kolmikduubli, visates 26 punkti, andes 14 korvisöötu ja võttes kümme lauapalli. See oli Doncici käimasoleva hooaja 13. kolmikduubel, millega ta on selles arvestuses liiga parim.

Üldse oli see aga Doncici karjääri 21. kolmikduubel, millega ta kordas Dallas Mavericksi rekordit – klubi ajaloo seni edukaim oli Jason Kidd 21 kolmikduubliga. Kidd jõudis selle saavutuseni 500 mänguga Mavericksi eest, Doncic aga sai sellega hakkama 119 mänguga.

Luka Doncic played his last game as a 20-year-old tonight.



He has 21 career triple-doubles — as many as the next 6 players combined before turning 21.



21 — Luka Doncic

7 — Magic Johnson

5 — LeBron James

3 — Lamar Odom

2 — Lonzo Ball

2 — Chris Paul

2 — Antoine Walker pic.twitter.com/OugztjW8DR