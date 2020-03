Draft'i avavaliku karjääri parimast mängust jäi LeBron Jamesi vastu väheks

Korvpalliliigas NBA naasis läinud öösel võidusoonele läänekonverentsi liider Los Angeles Lakers, kes alistas New Orleans Pelicansi 122:114.

Lakers kaotas New Orleansis peetud kohtumise avaveerandi nelja punktiga, aga poolajaks saavutati napp kahepunktiline edu. Kolmanda veerandi järel läksid võõrustajad küll ise kahe silmaga ette, kuid et viimasel veerandil jäi Lakers peale kümne silmaga, lahkus Los Angelese meeskond kaheksapunktilise võiduga.

Võitjate poolelt hiilgas kolmikduubliga hakkama saanud LeBron James, kelle kontole kirjutati 34 punkti, 12 lauapalli ja 13 korvisöötu. Kyle Kuzma toetas meeskonna teise parimana 20 silmaga. New Orleansi resultatiivseimaks osutus draft'i avavalik Zion Williamson, kes sai kirja karjääri parimad 35 punkti. 19-aastase mängumehe arvele jäi veel seitse lauapalli.

Liigatabelis jätkab 46 võitu ja 13 kaotust kogunud Lakers läänekonverentsi liidrina, edestades linnarivaal Clippersit (41-19) ja Denver Nuggetsist (41-19). New Orleans on 26 võidu ja 34 kaotusega üheksandal positsioonil.

Teised tulemused:

Denver – Toronto 133:118

Sacramento – Detroit 106:100

Golden State – Washington 110:124