Mai lõpuni Hiinas rahvusvahelisi jalgrattavõistlusi ei toimu

Seega ei toimu kavandatud ajal naiste Tour of Chongming Island (7.-9. mai), Tour of Zhoushan Island (12.-14. mai) ja Tour of Taiyuan (31. mai), vahendab Spordipartner.ee.

"Pidades silmas epideemia võimalikku ulatust ja esinenud haigusjuhtumeid, on võistluste edasilükkamine põhjendatud ajani, kui epidemioloogilised näitajad on paranenud," seisis UCI avalduses. "UCI peab sportlaste tervise eest seismist väga tähtsaks ja seetõttu uuritakse enne teistes riikides peetavaid võistlusi sealse piirkonna ratturite viimase kolme nädala tegemiste kohta."

UCI otsustab 15. märtsil, millised võidusõidud peetakse hiljem ja millised tühistatakse. Siiani on tuvastatud 75 000 koroonaviiruse juhtu ja 2000 surma. Lisaks rattavõistlustele on ära jäänud ka mitmete teiste alade jõuproove.