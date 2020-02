HC Tallinn lõpetas Balti liiga põhiturniiri võidu, Kehra viigiga

Päev varem olid Kehra ja Šviesa kindlustanud pääsu veerandfinaali, kuid B-alagrupi võitmiseks vajas kodumeeskond võitu. Avapoolaja keskel jõudis meeskondadeni kindlasti info, et Minski SKA alistas A-alagrupis Dobele ZRHK Tenaxi. See aga tähendas, et B-alagrupis teiseks jäänu läheb veerandfinaalis kokku tiitlikaitsja Riihimäe Cocksiga.

Viik andis leedukatele alagrupivõidu, Kehra lõpetas teisena

Kehra sai paariväravalise algedu, Šviesa tuli järgi ning jõudis 17. minutil 7:7 viigini. Kehra on sitke meeskond ja tõestas, et arvulises vähemuseski saab eduseisu kasvatada. Janar Mägi tabamus 23. minutil viis kodumeeskonna 10:7 juhtima, kuid viimased neli minutit avapoolajast satuti rünnakul raskustesse ning riietusruumi siirduti jälle viigiseisul, 11:11.

Kehralaste väravatepõud jätkus teise pooltunni algulgi ja Šviesa sai 14:11 ette. Siis tabas kaks korda järjest Dmõtro Jankovski, kuid 40. minutil oldi 14:16 taga. Seejärel alustati võimsa spurdiga, kui nelja minutiga visati neli väravat ja Sergio-Silver Kreegimaa viis kiirrünnakust Kehra 18:16 juhtima. Tõusule järgnes mõõn ning uuesti said leedukad edu.

Väravavaht Viktor Nikolajev leidis 52. minutil ülitäpsete söötudega nii Kreegimaa kui Uvis Strazdinši ja uuesti oli Kehra 21:20 ees. Lõpuvileni kulges kohtumine sarnaselt – Kehra pääses ühega ette, Šviesa viigistas. Lõppseisuks jäi 25:25 viik, mis sobis leedukatele. Jankovski viskas kaheksa, Kreegimaa viis ning Strazdinš ja Anton Borovski kolm väravat.

"Sarnaselt eilsega, kontrollisime avapoolaega, aga siis vajusime ära. Lõpus jäi pisut õnnest ka puudu, aga eks mängis väsimuski oma rolli. Pallikaotused ja rumalad visked tulid selle pealt, et teist päeva järjest enam teravust ei jätkunud. Vaatasin eilset Serviti ja Cocksi mängu ning ei arva, et soomlased on ületamatus vormis," piilus Kehra peatreener Mart Raudsepp tulevase veerandfinaalivastase suunas.

Risto Lepp: tänavuse hooaja kõige stabiilsem esitus

HC Tallinna ja Kaunase Granitas-Karysi vahelise kohtumise algul särasid noored väravavahid – 19-aastane Karolis Videika ja temast aasta vanem Armis Priskus. Viieminutilise mängu järel oli Robin Obergi väravast seis 1:0. Võõrustajad jäid 3:5 taha, kuid peagi jõuti viigini ja Sten Toomla viis Tallinna 16. minutil jälle 8:7 juhtima.

Leedukate võimsa tagaliiniga jäädi kaitses veidi hätta, kuid 10:11 kaotusseisust hakkas pealinlastele tüüpiline kiire rünnakuskeem toimima. Seitsme minutiga tehti 8:2 vahespurt ja vaheajale mindi 18:14 eduseisus. Granitas naasis platsile isukamalt ja vähendas vahe kahele väravale.

Seisul 20:17 tegi Tallinn aga peamiselt kiirrünnakutega maitsestatud vahespurdi, kui järjest tabasid Rainer Kelk, Rauno Aus ja kahel korral Oberg ning 38. minutil juhiti 24:17. Külalised võitlesid ja saidki vaikselt lähemale, kuid olulistel hetkedel tegi häid tõrjeid Priskus ja tabas vajalikke viskeid Toomla.

Tallinn sai 30:27 võidu endise Euroopa karikavõitja üle ning lõpetas kaheksamänguliseks veninud võiduta seeria Balti liigas. Pealinlaste kasuks viskas Oberg seitse, Toomla kuus ja Kelk viis väravat. "Ilus mäng. Ütleks isegi, et äkki tänavuse hooaja kõige stabiilsem esitus, kus mõõnu eriti ei tekkinud," oli Tallinna peatreeneri Risto Lepa esimene kommentaar.

"Kõik toimis, aga eriti hästi saime oma kiire rünnaku liikuma. Kokkuvõtteks võib Balti liigaga rahule jääda – just selliste tugevate vastastega mängides arenemegi. Kolm viiki ja mõned napid kaotused, ent pea igas mängus olime pidevalt sees ja päris ära ei lagunenud. Need tõsiasjad teevad kõige enam headmeelt," tunnistas Lepp.

Balti liiga A-alagrupi võiduga kindlustas Minski SKA otsepääsme nelja meeskonna finaalturniirile. Kolm veerandfinaali selgitavad ülejäänud Final Four'il osalejad. Mängud peetakse märtsi esimesel ja teisel nädalavahetusel kodus-võõrsil põhimõttel, Eesti klubidest kohtub Põlva Serviti Leedu meistri Klaipeda Dragunasega ning Kehra tiitlikaitsja Cocksiga.

Balti liiga põhiturniiri lõppseisud:

A-alagrupp: Minski SKA 16, Riihimäe Cocks 14, Dobele ZRHK Tenax 13, Klaipeda Dragunas 9, Põlva Serviti 8, Zaporožje ZTR 0 punkti.

B-alagrupp: Vilniuse VHC Šviesa 15, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14, Riia Celtnieks ja Kaunase Granitas-Karys 10, HC Tallinn 7, Viljandi HC 4 punkti.

Veerandfinaalide paarid (avamäng esimesena mainitu koduväljakul):

Põlva Serviti – Klaipeda Dragunas

Vilniuse VHC Šviesa – Dobele ZRHK Tenax

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Riihimäe Cocks