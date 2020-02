Nädal piiri taga: Keel ja Aalst võitsid Belgias põhiturniiri

Keel aitas Aalsti Lindemansi 3:1 (28:26, 22:25, 25:22, 25:18) võidule Acheli üle, eestlasest sidemängija tegi kaasa kogu mängu. Aganits ja Maaseiki Greenyard olid 3:2 (25:16, 26:24, 19:25, 22:25, 15:13) üle Leuvenist, Aganits sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Ühtlasi lõppes sellega põhiturniir, mille lõpetas esimesena Aalst (36 punkti), Maaseik oli 32 punktiga kolmas, vahendab volley.ee.

Play-off'i avaringis on Aalsti vastaseks Waremme, Maaseik kohtub Meneniga. Naiste meistriliigas kaotas Hanna Pajula tööandja Michelbeke Saturnus 1:3 (25:23, 17:25, 24:26, 28:30) Oudegemile ja on liigas 18 punktiga seitsmes.

Kreeka naiste meistriliigas pidi Kristiine Miileni tööandja Pannaxiakos Thira nasikonnalt vastu võtma 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 11:25) kaotuse. Miilen panustas üheksa punkti (+1). Tabelis on Pannaxiakos 27 punktiga kuues.

Prantsusmaal said kaotusevalu tunda kõik eestlannad. Äsja Prantsusmaa kõrgliiga klubiga Pariisi Saint-Cloudiga lepingu teinud Julija Mõnnakmäe uus tööandja kaotas liiga liidrile Mulhouse'ile 0:3 (14:25, 17:25, 15:25), eestlannast sidemängija sekkus vahetusest. Terville Florange (Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollas) kaotas samuti 0:3 (20:25, 21:25, 20:25) Marq-En-Baroleul'ile. Hollaselt 10 punkti (+6), Bratuhhina-Pitou lisas kaks silma (-2). Eesti rahvusnasikonna peatreener Lorenzo Micelli juhtis aga Le Cannet' naiskonna 3:0 (25:9, 25:11, 27:25) võidule Nancy Vandoeuvre'i üle. Tabelis on Le Cannet 44 punktiga viies, Terville 22 punktiga kümnes ja Pariis 13 punktiga 12.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas peeti kahe vooru kohtumised. Ardo Kreek ja Pariisi Volley said kaks kaotust. Esmalt jäädi 0:3 (23:25, 16:25, 22:25) alla Hindrek Pulgale ja Chaumontile, Kreegilt 10 punkti (+8), episoodiliselt sekkunud Pulk panustas ühe punkti (+1). Nädala teises mängus kaotas Pariis samuti 0:3 (23:25, 23:25, 17:25) liidermeeskonnale Rennes'i Volley'le, Kreek panustas taas 10 silma (+2).

Chaumont sai nädala teises kohtumises kirja 3:2 (25:16, 22:25, 24:26, 25:18, 17:15) võidu Renee Teppani ja Poitiersi üle. Vahetusest sekkunud Pulk tõi viis punkti (+3), samuti vahetusest mängu tulnud Teppani arvele kogunes seitse punkti (-1). Poitiers teenis nädala esimeses kohtumises 3:1 (28:26, 22:25, 25:20, 25:20) võidu Narbonne'i üle, Teppanilt kolm punkti (+1). Timo Tammemaa ja Tours said kirja võidu ja kaotuse, esmalt oldi 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) paremad Nantes Reze'ist, eestlasest tempomees panustas kolm punkti (+0). Seejärel oli Toursi vastaseks Montpellier, kes võitis mängu 3:2 (16:25, 28:26, 25:22, 22:25, 15:12), Tammemaa tõi 12 punkti (+9). Liigatabelis on Tours 44 punktiga teine, Chaumont 36 silmaga neljas, Poitiers 27 punktiga üheksas ja Pariis 24 punktiga 12.

Prantsusmaa meeste esiliigas pidi Kevin Saare koduklubi Saint-Quentin tunnistama Plessis Robinsoni 3:1 (25:22, 25:22, 18:25, 25:22) paremust, Saarelt kaheksa punkti (-1). Tabelis on eestlase koduklubi 24 punktiga neljas.

Itaalias pidas Robert Tähe tööandja Perugia kaks mängu, teenides kaks võitu. 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:21) saadi jagu Valentiast ja samuti 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:14) oldi üle Piacenzast. Täht esimeses mängus kaasa ei teinud, teises sekkus servima ja skoori ei avanud. Tabelis on Perugia tõusnud liidrikohale, punkte on koos 48. Naiste meistriliigas teenis Kertu Laagi koduklubi Chieri 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:20) võidu Firenze üle, Eesti koondise diagonaalründaja ei mänginud. Tabelis on Chieri 24 punktiga kaheksas. Naiste esiliigas pidas Anna Kajalina koduklubi Cutrofiano esimese kohtumise liigasse püsima jäämise nimel ja teenis 3:2 (25:11, 21:25, 13:25, 25:22, 15:12) võidu Montecchio üle, Kajalinalt viis silma (+3).

Tuneesia meistriliigas Sfaxi meeskonnas palliv Andrus Raadik aitas meeskonna kahe võiduni. Esmalt alistati 3:0 (25:15, 25:15, 25:17) USTS Sfaxi võistkond, vähe mänguaega saanud Raadikult viis punkti (+4). Nädala teises kohtumises saadi 3:0 (25:9, 25:16, 25:11) võit Havaria üle, Raadik sekkus kolmandas geimis ja tõi kuus punkti (+5). Liigas jätkatakse teisel positsioonil.

Rumeenias jätkab edulainel Kristo Kollo koduklubi Galati Arcada, kes sai lisaks kaks võitu. 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:15) alistati lähikonkurent Bucaresti Dünamo, eestlasest nurgaründaja panustas kaheksa punkti (+0). Tulemusega 3:0 (25:12, 25:17, 25:17) oldi üle Clujst, Kollolt neli silma (+3). Tabelis on Galati 41 punktiga esikohal.

Saksamaal jätkub Martti Juhkami vigastuspaus, tema koduklubi VfB Friedrichshafen kaotas 1:3 (16:25, 19:25, 25:18, 23:25) Netzhoppers KW-Bestenseele ja sai nädala teises kohtumises 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22) jagu Giesenist. Eesti rahvusmeeskonna juhendaja Cedric Enard viis oma meeskonna Berliini Recycling Volleyse 3:0 (25:20, 25:15, 24:23) võidule WWK Volleys Herrschingu üle ja 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) võidule Lüneburgi üle. Tabelis jätkab Berliin liidrikohal (50 punkti), Friedrichshafen on 35 punktiga neljas.

Tšehhis aitas Robert Viiber Odolena Voda 3:1 (17:25, 25:23, 25:23, 27:25) võiduni Libereci Dukla üle, eestlane tegi kaasa kaks geimi ja tõi lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti. Tabelis on Odolena 26 punktiga seitsmes.

Šveitsis ei suutnud Taavi Nõmmistu Näfelsi Biogasi kaotusest päästa, kui meeskond pidi tunnistama Schönenwerdi Volley 3:1 (25:19, 23:25, 25:14, 25:22) paremust. Nõmmistu piirdus kolme punktiga (-1). Tabelis ollakse 23 punktiga kuuendad.

Soome meeste meistriliigas said peatreener Oliver Lüütsepp ja temporündaja Mart Naaber Akaa Volleyga kaks kaotust. Kõigepealt tuli tunnistada Loimaa Hurrikaani 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) paremust – Naabrilt kaks punkti (+3) –, seejärel jäädi 0:3 (20:25, 19:25, 16:25) alla ka Tampere Sastamale, Naabrilt viis punkti (+2). Tabelis on Akaa 54 punktiga neljas. Soome naiste liigas teenis Anu Ennoki ja Nette Peidi koduklubi Salo LP Viesti võidulisa. 3:0 (25:10, 25:8, 25:11) saadi jagu Kuortane spordikooli võistkonnast, Ennokilt neli punkti (+3), Peidilt kaheksa silma (+8). Teises kohtumises alistati 3:2 (15:25, 25:21, 23:25, 25:16, 17:15) Orivee Ponnistus, Ennokilt 22 punkti (+14), Peit lisas kuus punkti (-1). Tabelis on Salo 47 punktiga kolmas.

Türgis ei suutnud Oliver Venno aidata tagasi võitude teele Istanbuli Galatasarayd, kui saadi nädalaga kaks kaotust. 1:3 (25:20, 24:26, 20:25, 20:25) jäädi alla Arkas Sporile, Vennolt 18 punkti (+11). Teises kohtumises kaotati 0:3 (21:25, 21:25, 22:25) Bursale, eestlasest diagonaalründaja panustas taas 18 punkti (+13). Tabelis hoiab Galatasaray 34 punktiga neljandat kohta.

Luksembrugis jäi Merlin Hurda koduklubi VC Mamer 1:3 (20:25, 20:25, 29:27, 21:25) alla Petange'ile. Liigatabelis on Mamer 18 punktiga neljas.

Liisel Nelise koduklubi Degerfors alistas Rootsi esiliigas 3:0 (25:20, 25:16, 25:13) Karlstadi ja jätkab liigas 13 punktiga eelviimasel real.