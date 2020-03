Nädal piiri taga: Kreekas säranud Miilenilt 29 punkti

Esmalt vaatame, kuidas läheb neil, kes juba play-off'e mängivad. Rumeenias alustas play-off'e (kuus paremat mängivad kodus-võõrsil süsteemis läbi, põhiturniiri punktid võetakse kaasa) võidukalt Kristo Kollo tööandja Galati Arcada, kui 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 25:21) oldi üle Buzau Gloriast. Kollo taastub vigastusest ja sekkus neljandas geimis ning panustas kaks punkti (+2). Galati on 50 punktiga liidrikohal, kirjutab Volley.ee.

Nii Šveitsis kui Belgias jätkuvad play-off'id sel ja järgmisel nädalal. Taavi Nõmmistu ja Näfelsi Biogas mängivad Šveitsis kohtadele 5.-8., Belgias jätkavad Markkus Keel (Aalsti Lindemans) ning Andri Aganits ja Renee Teppan (Maaseiki Greenyard) tiitli nimel võitlemist nn võitjate alagrupis, kuhu lisaks kuuluvad Roeselare Knack ja Acheli Tectum. Belgia naiste meistriliigas sai Hanna Pajula tööandja Michelbeke Saturnus kirja 0:3 (22:25, 15:25, 22:25) kaotuse Lendeledelt. Tabelis on Michelbeke 20 punktiga seitsmendal real.

Türgis kaotasid Oliver Venno ja Istanbuli Galatasaray linnarivaal BBSK-le 2:3 (22:25, 28:26, 21:25, 25:21, 11:15). Vennolt 21 punkti (+6). Tabelis ollakse 41 punktiga kolmandal positsioonil.

Soome naiste meistriliigas lõppes põhiturniir, kus Anu Ennoki ja Nette Peidi koduklubi Salo LP Viesti sai viienda koha 50 punktiga. Viimati saadi 2:3 (25:19, 23:25, 25:19, 23:25, 15:17) kaotus LP Vampulalt, Peidilt 24 punkti (+10), Ennok lisas 14 punkti (+5). Veerandfinaalis on Salo vastaseks viimane vastane LP Vampula. Meeste meistriliigas jääb põhiturniiri lõpuni üks voor. Peatreener Oliver Lüütsepa ja temporündaja Mart Naabri koduklubi Akaa Volley sai eelmisel nädalal kaks võitu. 3:0 (25:12, 25:14, 25:11) oldi paremad Team Lakkapääst, Naabrilt seitse punkti (+3). Nädala teises kohtumises alistati tulemusega 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:21) Kokkola Tiikerit, Naaber panustas kuus silma (+5). Tabelis ollakse 70 punktiga neljandad.

Prantsusmaa meeste meistriliigas on põhiturniiri lõpuni kaks vooru. Eelmisel nädalal sai eestlastest võidurõõmu maitsta vaid Ardo Kreek, kelle kaheksa punkti (+6) aitasid Pariisi Volley 3:1 (25:11, 15:25, 25:16, 25:22) võidule Nice'i üle. Timo Tammemaa tööandja Tours kaotas aga 2:3 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 13:15) Poitiers'le, Tammemaalt 14 punkti (+11). Hindrek Pulk ja Chaumont pidid tunnistama Tourcoing' 3:2 (25:27, 17:25, 25:19, 25:23, 15:12) paremust, Pulk sekkus hetkeks ja statisikasse midagi kirja ei saanud. Nii Tours kui Chaumont on koha kaheksa seas ehk play-off'is kindlustanud - Tours on 49 punktiga liider, Chaumont 43 punktiga neljas. Pariis jahib kohta veerandfinaalis, hetkel ollakse 33 punktiga üheksandal kohal ja jäädakse punkti kaugusele kaheksandast positsioonist. Meeste esiliigas kaotasid Kevin Saar ja Saint-Quentin 1:3 (14:25, 25:17, 27:29, 21:25) Mendele, Saarelt kuus punkti (-1). Tabelis ollakse kaks vooru enne põhiturniiri lõppu 26 punktiga neljandad.

Prantsusmaa naiste meistriliigas jääb samuti kaks vooru põhiturniiri lõpuni. Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase koduklubi Terville'i Florange kaotas 2:3 (26:24, 15:25, 25:23, 21:25, 8:15) Nancy Vandoeuvre'ile. Bratuhhina-Pitou panustas 13 punkti (+5), Hollaselt 11 silma (+7). Julija Mõnnakmäe ja Pariisi St-Cloud kaotasid 0:3 (23:25, 14:25, 17:25) Pays D'Aix Venelles'le, sidemängija Mõnnakmäe sai kirja täismängu. Eesti rahvusnaiskonna juhendaja Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet sai 3:0 (25:14, 25:19, 25:12) jagu Chamalieres'lt. Tabelis on Le Cannet 55 punktiga kolmas, Terville 24 punktiga kümnes ja Pariis 18 punktiga 11.

Kristiine Miilen ja tema koduklubi Pannaxiakos kohtus Kreeka meistriliigas Porfirase naiskonnaga ja vaatama eestlanna superesitusele tuli vastu võtta 2:3 (19:25, 25:20, 25:21, 20:25, 11:15) kaotus. Miilen tõi koguni 29 punkti (+15), sealhuglas neli punkti blokiga. Liigatabelis on Pannaxiakos 31 punktiga seitsmes.

VfB Friedrichshafen ja Martti Juhkami said Saksamaa meistriliigas 3:0 (25:21, 25:22, 25:14) võidu Herrschingi üle, Juhkamilt üheksa punkti (+3). Eesti rahvusmeeskonna peatreeneri Cedric Enardi koduklubi Berliini Recycling Volley teenis 3:1 (25:22, 25:19, 18:25, 26:24) võidu Bühli üle. Berliin on 55 punktiga jätkuvalt liidrikohal, VfB Friedrichshafen 44 punktiga kolmas.

Andrus Raadik ja tema tööandja Sfaxien said nädalaga võidulisa nii play-off'is kui karikasarjas. Play-off'is mängivad kuus paremat meeskonda omavahel korra läbi ja selgitavad meistri. Sfaxien sai viimati 3:1 (25:15, 25:23, 21:25, 25:21) jagu peamisest rivaalist Esperancest ja asus gruppi juhtima. Raadikult viimases kohtumises vähese mänguajaga kaheksa punkti (+3). Karikavõistluste kaheksandikfinaalis alistati 3:1 (25:12, 22:25, 25:17, 25:22) USTS Sfax, Raadik mängis vaid teises geimis ja skoori ei avanud.

Tšehhis sai Robert Viiberi tööandja Odolena Voda voor enne põhiturniiri lõppu 2:3 (21:25, 21:25, 25:23, 25:21, 8:15) kaotuse Pribramilt. Viiber tegi kaasa kogu kohtumise ja tõi lisaks mängu juhtimisele ka viis punkti (-1). Tabelis on Odolena 27 punktiga kaheksas.

Luksemburgi meistriliigas algasid play-off'id ja Merlin Hurda tööandja VC Mamer sai poolfinaali avamängus 0:3 (23:25, 13:25, 21:25) kaotuse Walferilt.

Rootsi esiliigas sai Liisel Nelise koduklubi Degerfors 1:3 (24:26, 21:25, 25:23, 22:25) kaotuse Svedalalt ja 3:2 (15:25, 25:18, 19:25, 25:21, 16:14) võidu Kronani üle. Tabelis ollakse 18 punktiga üheksandal kohal.