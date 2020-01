Alonso: uskumatu, et sattusin esimest korda ralliautosse vaid paari kuu eest

Kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso (Toyota) oli Dakari ralli kaheksandal etapil lähedal oma esimesele võidule lähedal. Hispaanlase sõnul on raske uskuda, et ta tegi ralliautoga lähemat tutvust alles mõned kuud tagasi.

"See oli uskumatu etapp. Olla esikoha konkurentsis ühel väga pikal ja liivasel etapil oli imeline. Raske on uskuda, et ma alustasin ralliautoga sõitmist vaid mõned kuud tagasi ja nüüd võistlen siin oma ala parimatega," rääkis Alonso pressiteate vahendusel. "Dakari unistus läheb järjest paremaks. Viimastel etappidel ei ole olnud ühtegi tagasilööki. Ja ka kohad paranevad. Algul jõudsime seitsme hulka, siis viie ja nüüd olime teised. Ma tahan samamoodi jätkata."

Kokkuvõttes on Alonso 13. kohal, kaotades kaasmaalasele Carlos Sainzile (Mini) kolme tunni, kümne minuti ja 51 sekundiga.

Dakari rallil jääb sõita veel neli etappi.