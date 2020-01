23-aastane Sabonis sai kirja NBA esimese kolmikduubli

Pacers oli suurema osa mängust tagaaja rollis, kuid viimasel veerandil visati 41 punkti ja suuri teeneid oli selles Sabonisel, kelle arvele jäi lõpuks 22 punkti, 15 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu.

Pacersi parim skoorija oli aga hoopis pingilt tõusnud ääremängija Doug McDermott, kes kogus 24 silma. Lisaks 23-aastasele Sabonisele viskasid 22 punkti ka T.J. Warren ja Malcolm Brogdon.

"Tundus, et me olime kogu aeg viie-kuue punktiga taga," kommenteeris Sabonis. "Ma tunnen, et sellist mängu vajasimegi võõrsilturnee alguseks. Uskusin meeskonnakaaslastesse, et võime teha järgmise sammu. Neljandal veerandil tõusidki kõik esile ja tegid suurt mängu."

Ka Nuggetsi peatreener Michael Malone tunnustas vastaste headust. "McDermott tappis meid, Sabonis tappis meid. Neljandal veerandil oli neil kuus ründelauapalli. Nad eksisid väga vähe ja surusid meid kõikjal. Olid palju füüsilisemad kui meie. Kahetsusväärne kaotus."

Üleplatsimeheks kerkis kaotajate Nikola Jokic 30 punkti ja kümne lauapalliga.

Teises pühapäeval peetud mängus alistas San Antonio Spurs kodus Miami Heati 107:102 (28:31, 32:23, 26:30, 21:18).