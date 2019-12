Karjus alustas koostööd tipptennisistiga: proovin võimaluse ära kasutada

"See oli juhuste kokkulangemine," iseloomustas Karjus ERR-ile koostöö algust. "Ta otsis treenerit ja kunagi oli meil see jutuks. Tean teda juba varasemast ajast, aga pole temaga väga tihedalt suhelnud. Natuke rääkisime ja siin ma olen."

30-aastane Tsurenko on karjääri jooksul võitnud neli WTA turniiri, slämmiturniiridel on tema parimaks saavutuseks pääs kaheksa parema sekka 2018. aasta US Openil. "Aitan tal järgmiseks aastaks ette valmistuda ja hetkel kõik sujub," sõnas Karjus. "Praegu on üldfüüsiline ettevalmistus ja tennis koos, nüüd hakkab tennist rohkem olema. Vaatame, mis siit välja tuleb. Teeme selle tsükli ära, siis lähen temaga veel kaasa Hiinasse ja Austraaliasse ja siis selgub, kas meie koostöö jätkub."

Veebruaris tõusis ukrainlanna maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, 23. kohale. Seejärel segasid teda vigastused ja praegu on ta WTA tabelis 72. kohal. "Tennisevormi oleme kõvasti lihvinud," jätkas Karjus. "Arvan, et kui järgmine aasta läheb kõik hästi, võib ta päris kvaliteetset tennist mängida. Ta on küll maailma edetabelis kukkunud, aga tal oli aasta teises pooles palju pisivigastusi. Praegu tundub, et kõik mured on murtud ja kõik läheb ülesmäge."

"Treenerile on see suur väljakutse ja suur vastutus. Olen praegu rahul, et mul selline võimalus tekkis ja proovin seda hästi ära kasutada, aidata teda nii palju kui suudan. Kui temal on sellest abi, siis miks mitte koostööd jätkata," kinnitas Karjus.