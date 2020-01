Alonso keeras masina katusele, Sainz suurendas võimsalt edu

Sainz alustas kümnendat katset vaid 24-sekundilise eduga tiitlikaitsja Nasser Al-Attiyahi ees, kuid suurendas seda katse lõpuks enam kui 18 minutile. 534 kilomeetri pikkune katse jäeti 223. kilomeetril tugeva tuule tõttu pooleli.

Stephane Peterhansel jäi kolmandana Al-Attiyahist omakorda 16 sekundi kaugusele. Kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso keeras oma Toyota düünidel katusele ja jätkas sõitmist ilma esiklaasita, kaotades Sainzile enam kui tunni. Hispaanlane alustas päeva kümnendalt kohalt, kuid langes 14. positsioonile.

