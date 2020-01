Dakari ralli üldseis läks viimase etapi eel tihedamaks

Sainz kaotas võrdluses Peterhanseliga esimese saja kilomeetri jooksul peaaegu viis minutit, kuid suutis jõudude vahekorra stabiilsemaks saada ning lõpuks kaotas ta kaheksa minuti ja kolme sekundiga.

Al-Attiyah kulges Peterhanseliga praktiliselt võrdses tempos. Finišis tuli Toyota piloodil vaid prantslase kümnesekundilist paremust tunnistada.

See tähendab, et viimase etapi (Haradh - Qiddiya; 374 km) eel on tema edu Peterhanseli ees vaid kuus sekundit. Sainzist jäävad mõlemad pisut enam kui kümne minuti kaugusele.

Esikolmiku järel tuleb pikk paus, sest saudi Yazeed-Al Rajhi kaotab Peterhanselile omakorda enam kui 37 minutiga.

Senise ralli jooksul neli etappi võitnud 57-aastane Sainz on lähedal oma kolmandale Dakari ralli võidule - esimene tuli 2010. aastal Volkswageniga ja teine 2018. aastal Peugeot'ga.