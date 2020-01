Paarismängu maailma esireket põrus dopingukontrollis

Eelmisel aastal Wimbledonis ja US Openil meeste paarismängus võidutsenud kolumbialane Robert Farah avalikustas, et tema dopinguproov näitas keelatud aine tarvitamist.

32-aastase Farah sõnul andis Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) talle teada, et tema dopinguproov näitas anaboolse steroidi Boldenona tarvitamist. Farah sõnul põhjustas positiivse proovi Kolumbia liha söömine.

"Ma ei saa mängida Austraalia lahtistel ehk turniiril, milleks olen detsembrist alates valmistunud," kirjutas paarismängu maailma edetabelis koos enda paarilise Juab Sebastain Cabaliga esikohta jagav Farah Twitteris. "Mõned tunnid tagasi andis ITF mulle teada, et minu 17. oktoobril 2019 Calis antud proovist leiti Boldenonat. Kaks nädalat enne seda testi andsin dopinguproovi Shanghais ja see oli negatiivne. Lisaks testiti mind aasta jooksul veel umbes 15 korral ja kõik proovid olid negatiivsed."

"Nagu ütles Kolumbia olümpiakomitee 2018. aastal, esineb seda ainet sageli Kolumbia lihas ja see võib mõjutada sportlaste dopinguproovide tulemust," lisas ta.

Farah sõnul konsulteerib ta nüüd enda nõuandjatega ja ühiselt otsustatakse, milliseid samme tuleks astuda, et tõestada, et ta pole teadlikult keelatud aineid tarvitanud. "Olen rahulik ja enesekindel, olen alati käitunud õigesti ja ausalt. Töötan selle nimel väga kõvasti, et võimalikult kiiresti väljakutele naasta," lubas ta.

Aasta esimene suure slämmi turniir ehk Austraalia lahtised meistrivõistlused algavad esmaspäeval.