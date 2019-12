Zaitsev jõudis laupäeval Zirgi rekordile väga lähedale

Lühiraja Eesti meistrivõistluste teisel päeval ujus parima tulemuse taas Daniel Zaitsev, kui läbis 100 meetrit vabalt 47,67-ga ning alistas esimest korda 48 sekundi piiri. Zirgile kuuluv Eesti rekord on täpselt ühe kümnendiku võrra parem.

"Eesmärk oli proovida Eesti rekord kätte saada, aga tundub, et tippvorm on natuke üle läinud," ütles Zaitsev ETV-le. "Üritan seda pärast EM-i hoida, aga tänase ujumisega sain ilusti hakkama. Pingutasin kõvasti."

Eile jäi Zaitsevil veel vähem rekordist puudu 100-s liblikas ja mõni tund hiljem sai ta kaasa elada koduse konkurendi uuele rekordiparandusele Las Vegases.

"Kindlasti viib see edasi olümpia A-normatiivi poole," ütles Zaitsev. "Suhtleme omavahel. Kui eile ujusin napilt ta rekordi ära, siis ta õnnitles mind ka, et hea töö! Soovisin ka talle edu finaaliks ja enne und juba nägin, et tuli ka Eesti rekord ära."

Zaitsevi klubikaaslane Martin Allikvee, kes hiljuti Euroopa meistrivõistlustel samuti finaalikoha saavutas, oma põhialal 200 meetri rinnuliujumises maksimaalset pingutust ei teinud ning tuli Eesti meistriks ajaga 2.10,79. Rahvusvahelise punktitabeli põhjal oli see siiski tänase võistluspäeva paremuselt teine tulemus.

"Tegelikult tundsin, et vorm läheb vaikselt alla, aga 2.10 tuli väga kergelt tegelikult. Ma arvan, et võib-olla 2.05 oli isegi sees. Raiskasin väga vähe jõudu," kommenteeris Allikvee.

Reedel proovis Allikvee vahelduseks 200 meetri kompleksujumist ning oli sealgi konkurentidest kiirem, alistades kahe minuti piiri.

"Eesmärk oli ujuda alla kahe. Selle täitsin, aga vigu oli nii palju, et tegelikult on ka seal midagi sees. Aga mingit megatulemust ei oodanud, aga kõrvalalal ujuda alla kahe, Eesti läbi aegade kolmas tulemus - päris hea."

Mitmekülgsust näitas ka Maria Romanjuk. Pärast eilset Eesti rekordit 100 meetri rinnuliujumises võitis ta 100 liblikat ja täna tuli Eesti meistriks 100 meetri vabaltujumises.

Pikemal rinnuliujumise distantsil Romanjuk seekord ei võistelnud ning seega jõudis noor talent Eneli Jefimova veel enne 13. sünnipäeva võita oma esimese täiskasvanute Eesti meistritiitli. Võiduaeg oli samuti võimas 2.27,35. Juunioride Eesti rekord paranes veel kolme sekundi võrra.

"Ma arvasin, et teen isikliku, aga mitte nii suure isikliku. Olin šokis ka," ütles Jefimova.

Seliliujumise sprindis tulid Eesti meistriks Karl Johann Luht ja Margaret Markvardt. Luht ujus võiduajaks 24,20.