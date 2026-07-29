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Eesti saalijalgpallikoondis alustab MM-valikturniiri põhiringi võõrsil

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis alustab sügisel maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri põhiringi, kus peetakse kokku neli kohtumist. Selgusid kodu- ja võõrsilmängude toimumisajad.

Esmakordselt põhiringi jõudnud Eesti kuulub kolmeliikmelisse alagruppi Slovakkia ja Ukrainaga. Koondis alustab valikturniiri 15. oktoobril võõrsil, kui Lucenecis minnakse vastamisi Slovakkiaga. Esimene kodumäng peetakse 20. oktoobril Ukraina vastu. Slovakkiat võõrustab Eesti 9. detsembril ning valikturniiri viimases kohtumises minnakse 26. veebruaril võõrsil vastamisi Ukrainaga, vahendab jalgpall.ee.

Põhiringis osaleb kokku 36 koondist, kes jagati loosimise teel 12 kolmeliikmelisse alagruppi. Põhiringi järel pääsevad eliitringi otse 12 alagrupi võitjat ning neli paremat teise koha saanud meeskonda. Ülejäänud kaheksa alagrupi teise koha omanikku jätkavad võistlust põhiringi sõelmängudes.

Euroopa valikturniiri lõpuks 2028. aasta aprillis selgub seitse Euroopa koondist, kes pääsevad maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Juhul kui finaalturniiri korraldajariik kuulub UEFA liikmesriikide hulka ja saab automaatse koha, jagatakse valikturniiril välja kuus pääset.

Euroopa valikturniiril alustas võistlemist 48 koondist. Kõrgema koefitsiendiga 24 meeskonda pääsesid otse põhiringi, ülejäänud 24 koondist alustasid oma teekonda eelringist. Eesti kuulus eelringis ühte alagruppi Kreeka, Iisraeli ja Norraga. Kodus peetud mängudes teenis Eesti viis punkti, millega lõpetati alagrupis teisel kohal ning tagati edasipääs põhiringi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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