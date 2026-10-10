Aktas ja Mäsak võitsid MM-il ühe matši

Aserbaidžaani pealinnas Bakuus jätkuval judo MM-il tulid laupäeval tatamile Eesti raskekaallased Emma-Melis Aktas ja Marek-Adrian Mäsak.

18-aastane Aktas oli esimeses ringis vaba. Teises ringis alistas ta venelanna Elis Startseva, aga kaotas 16 parema seas Pariisi OM-hõbedale, Iisraeli esindajale Raz Hershkole.

Hershko tuli selles tabeliveerandis võitjaks ning läheb poolfinaalis vastamisi mulluse MM-i pronksmedalisti korealase Lee Hyeon-jiga. Teises poolfinaalis kohtuvad omavahel venelanna Maria Ivanova ja neljakordne olümpiamedalist, prantslanna Romane Dicko.

19-aastane Mäsak sai avaringis ipponiga jagu rumeenlasest Darius Dobrest, kuid kaotas oma järgmises matšis Araabia Ühendemiraate esindavale Magomedomar Magomedomarovile.

Nelja parema sekka jõudsid 2023. aasta Euroopa meister soomlane Martti Puumalainen, tiitlikaitsja venelane Inal Tasoev ning kohalikud judokad Ushangi Kokauri ja Dzhamal Gamzatkhanov.