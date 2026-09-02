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Šapovalov sai treeningul raske põlvevigastuse

Jalgpall
Aleksandr Šapovalov FC Flora särgis.
Aleksandr Šapovalov FC Flora särgis. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Viimased kaks ja pool aastat Kreeka esiliigas mänginud Eesti ründaja Aleksandr Šapovalov sai raske põlvevigastuse.

Šapovalov oleks pidanud uuel hooajal mängima Syrose Ellases ehk oma karjääri neljandas Kreeka klubis, kuid selle asemel ootab endist Eesti noortekoondislast ees pikk mängupaus, vahendab Soccernet.ee.

Ellas alustas hiljuti uut hooaega, aga Šapovalov puudus karikamängus meeskonna koosseisust. 23-aastane ründaja avaldas portaalile, et sai treeningul põlve eesmise ristatisideme vigastuse (ACL), millest taastumine võtab aega umbes üheksa kuud.

Šapovalov on kahe ja poole aasta jooksul mänginud Thessaloniki PAOK-i duubelmeeskonna, Volose Niki ja viimati pool hooaega Egaleo ridades. Ta on Kreeka esiliigas mänginud nende klubide eest kokku 52 kohtumist, löönud 16 väravat ja andnud kuus väravasöötu.

Šapovalov siirdus Kreekasse 2024. aasta alguses.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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