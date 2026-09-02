Šapovalov sai treeningul raske põlvevigastuse

Šapovalov oleks pidanud uuel hooajal mängima Syrose Ellases ehk oma karjääri neljandas Kreeka klubis, kuid selle asemel ootab endist Eesti noortekoondislast ees pikk mängupaus, vahendab Soccernet.ee.

Ellas alustas hiljuti uut hooaega, aga Šapovalov puudus karikamängus meeskonna koosseisust. 23-aastane ründaja avaldas portaalile, et sai treeningul põlve eesmise ristatisideme vigastuse (ACL), millest taastumine võtab aega umbes üheksa kuud.

Šapovalov on kahe ja poole aasta jooksul mänginud Thessaloniki PAOK-i duubelmeeskonna, Volose Niki ja viimati pool hooaega Egaleo ridades. Ta on Kreeka esiliigas mänginud nende klubide eest kokku 52 kohtumist, löönud 16 väravat ja andnud kuus väravasöötu.

Šapovalov siirdus Kreekasse 2024. aasta alguses.