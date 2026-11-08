Norris võitis Brasiilias vihmase kvalifikatsiooni

Norris sai viimases sessioonis parimal ringil kirja aja 1.27,470 ning edestas teiseks tulnud George Russellit (Mercedes) 0,204 sekundiga. Norrise jaoks oli tegu hooaja neljanda kvalifikatsiooni võiduga. "Oli pikk päev, aga tegin suurepärase kvalifikatsiooni. Oluline oli alguses kaks ringi sõita ja vigu mitte teha. Sain sellega edukalt hakkama," sõnas ta kvalifikatsiooni järel.

Kuna Russell kannab mootori juppide vahetamise tõttu viiekohalist karistust, siis stardib pühapäevases põhisõidus teiselt kohalt hoopis tema tiimikaaslane ja juba MM-tiitli kindlustanud Kimi Antonelli (+0,625). Esikolmikule järgnes Charles Leclerc (Ferrari; +0,819), aga temagi kannab karistust ning alustab põhisõidus 14. positsioonilt.

Norrise ja Antonelli järel saavad teisest reast lähte seega Liam Lawson (Racing Bulls; +0,851) ja Nico Hülkenberg (Audi; +1,198). Kolmandast reast alustavad Isack Hadjar (Red Bull; +1,290) ja Oliver Bearman (Haas; +2,361) ning neljandast Russell ja Fernando Alonso (Aston Martin; +2,841).

Lewis Hamilton (Ferrari) ja Max Verstappen (Red Bull) stardivad mootoriga seotud karistuste tõttu alles vastavalt 20. ja 21. kohalt. Verstappen sai kvalifikatsiooni esimeses sessioonis kolmanda koha, aga rohkem rajale ei tulnud. Hamilton jäi teises sessioonis esimesena joone alla.

Brasiilia GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 19.00.

Põhisõidu stardijärjekord: