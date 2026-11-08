X!

Norris võitis Brasiilias vihmase kvalifikatsiooni

Vormelisport
Lando Norris Brasiilia GP kvalifikatsioonis.
Lando Norris Brasiilia GP kvalifikatsioonis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 MM-etapil Brasiilias sõitis vihmasajus peetud kvalifikatsioonis parima stardikoha välja Lando Norris (McLaren).

Norris sai viimases sessioonis parimal ringil kirja aja 1.27,470 ning edestas teiseks tulnud George Russellit (Mercedes) 0,204 sekundiga. Norrise jaoks oli tegu hooaja neljanda kvalifikatsiooni võiduga. "Oli pikk päev, aga tegin suurepärase kvalifikatsiooni. Oluline oli alguses kaks ringi sõita ja vigu mitte teha. Sain sellega edukalt hakkama," sõnas ta kvalifikatsiooni järel.

Kuna Russell kannab mootori juppide vahetamise tõttu viiekohalist karistust, siis stardib pühapäevases põhisõidus teiselt kohalt hoopis tema tiimikaaslane ja juba MM-tiitli kindlustanud Kimi Antonelli (+0,625). Esikolmikule järgnes Charles Leclerc (Ferrari; +0,819), aga temagi kannab karistust ning alustab põhisõidus 14. positsioonilt.

Norrise ja Antonelli järel saavad teisest reast lähte seega Liam Lawson (Racing Bulls; +0,851) ja Nico Hülkenberg (Audi; +1,198). Kolmandast reast alustavad Isack Hadjar (Red Bull; +1,290) ja Oliver Bearman (Haas; +2,361) ning neljandast Russell ja Fernando Alonso (Aston Martin; +2,841).

Lewis Hamilton (Ferrari) ja Max Verstappen (Red Bull) stardivad mootoriga seotud karistuste tõttu alles vastavalt 20. ja 21. kohalt. Verstappen sai kvalifikatsiooni esimeses sessioonis kolmanda koha, aga rohkem rajale ei tulnud. Hamilton jäi teises sessioonis esimesena joone alla.

Brasiilia GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 19.00.

Põhisõidu stardijärjekord:

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vormeliuudised

08:34

Norris võitis Brasiilias vihmase kvalifikatsiooni

06.11

Roland Kuklane jäi oma debüüthooajaga F4 sarjades rahule

05.11

Suri kunagine F1 maailmameister Alan Jones

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

02.11

Antonellist sai aegade noorim vormel-1 maailmameister

01.11

Hamilton jõudis Ferrari roolis uue tähiseni

31.10

Verstappen ja Lawson said Mehhiko GP-l karistada

28.10

Perez pikendas Cadillaciga lepingut

25.10

Antonelli võitis Texases, aga tiitlit veel ei kindlustanud

23.10

USA GP esimesel vabatreeningul oli nobedaim Leclerc

15.10

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

15.10

Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

13.10

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

11.10

Verstappen sai esimest korda Singapuris võitu tähistada

10.10

Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

sport.err.ee uudised

12:41

Pariisi Mastersi võitja selgitavad Alcaraz ja Shelton

12:14

TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis kohtub maailma tippkoondisega

11:55

Venemaa hokinoored puksivad norrakad juunioride MM-ilt välja

11:12

Vanameister Curry hiilgas ja Warriors jälle võitis

10:44

Pärnu leegionär õppis eesti keele selgeks: esimesed aastad olid rasked

10:08

Tamm pidi finaalis vastu võtma kaotuse

09:45

Man City kaotas Inglismaa kõrgliigas juba kolmanda mängu järjest

09:12

Konontšuk kerkis võidumängus Rostocki resultatiivseimaks

08:34

Norris võitis Brasiilias vihmase kvalifikatsiooni

08:00

Werderi kaotuseta seeria lõppes

07.11

Käsipallikoondis kohtub tõelise tipuga: peame mängima oma parimat mängu

07.11

Merily Väster tuli noorte olümpial rannamaadluses seitsmendaks

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Eesti väravavaht: meil oli palju noori, aga suutsime ikka taset säilitada

07.11

ETV spordisaade, 7. november

loetumad

07.11

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

07.11

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

07.11

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

07.11

Kristaps Porzingis võtab tervise tõttu NBA-st aja maha

07.11

Maailma tippkoondis korraldas enne mängu Eestiga rekordilise väravatesaju

07.11

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

07.11

Doncici viskekontsert tõi LA Lakersile võidu, heas hoos ka San Antonio

06.11

Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo