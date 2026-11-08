X!

Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

Vormelisport
Lando Norris
Lando Norris Autor/allikas: SCANPIX/PA
Vormelisport

Vormel-1 MM-hooaja 20. etapil Brasiilias Sao Paulos võitis Lando Norris (McLaren), Mercedese tiim kindlustas tootjate MM-tiitli.

Põhisõitu esikohalt alustanud Norris jäi stardis Kimi Antonelli (Mercedes) ja Liam Lawsoni (Racing Bulls) seljataha, aga suutis Lawsonist kiiresti mööduda ja Antonelli tegi 21. ringil spinni, mis lubas Norrise taas esimeseks. Sõidu teises pooles hakkas piloote häirima ka vihm, mis põhjustas omajagu pahandusi, aga mullu maailmameistriks tulnud Norris tegi kindla sõidu ja ületas finišijoone esimesena.

Norrise jaoks oli tegemist hooaja kolmanda võiduga. "See oli väga raske sõit. Ma ei saanud väga hästi minema ja sõidu jooksul tuli ette mitu takistust, aga pidin rahulikuks jääma ja veatu sõidu tegema. Mul oli hea tempo, tundsin end autos hästi. Mul on heameel jälle pjedestaali kõrgeimal astmel olla," rääkis võitja finišis.

Ülejäänud pjedestaalikohad hõivasid Red Bulli mehed: teise koha sai 21. stardipositsioonilt lähte saanud Max Verstappen (+14,602) ning kolmandana lõpetas Isak Hadjar (+24,485).

Esikolmikule järgnesid George Russell (+33,991) ja Antonelli (+36,017), kes kindlustasid nende punktidega ühtlasi Mercedesele tootjate MM-tiitli. Mercedes on kogunud sel hooajal 652 punkti, lähim konkurent on 512 punktiga Ferrari.

Vormel-1 MM-sarja hooajal on jäänud pidada veel kolm sõitu, järgmine toimub 21. novembril Las Vegases.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vormeliuudised

08.11

Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

08.11

Norris võitis Brasiilias vihmase kvalifikatsiooni

06.11

Roland Kuklane jäi oma debüüthooajaga F4 sarjades rahule

05.11

Suri kunagine F1 maailmameister Alan Jones

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

02.11

Antonellist sai aegade noorim vormel-1 maailmameister

01.11

Hamilton jõudis Ferrari roolis uue tähiseni

31.10

Verstappen ja Lawson said Mehhiko GP-l karistada

28.10

Perez pikendas Cadillaciga lepingut

25.10

Antonelli võitis Texases, aga tiitlit veel ei kindlustanud

23.10

USA GP esimesel vabatreeningul oli nobedaim Leclerc

15.10

F2 sarja liider sõidab järgmisest aastast Haasi F1 meeskonnas

15.10

Malaisia kaalub vormel-1 karussellile naasmist

13.10

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

11.10

Verstappen sai esimest korda Singapuris võitu tähistada

sport.err.ee uudised

08.11

Tatrik tähistas isadepäeva võrkpallisaalis: tahan lastega kaasas käia

08.11

Pruuli: Paide Linnameeskonna klubile tõid esimese meistritiitli naised

08.11

ETV spordisaade, 8. november

08.11

Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

08.11

ManU ja Villa lõid kahe peale kaheksa väravat, Liverpool teenis võidulisa

08.11

Kaare ja Lill said Poola MK-etapil kaela pronksmedali

08.11

Alcaraz sai esimest korda Pariisi Mastersil karika pea kohale tõsta

08.11

Paide Linnanaiskond tuli debüüthooajal Eesti meistriks

08.11

Eesti käsipallikoondis pidi Islandi kindlat paremust tunnistama Uuendatud

08.11

Viimsi KK üllatas kodupubliku ees Riia VEF-i

08.11

Taanlane uuendas Floridas täispika Ironmani maailmarekordit

08.11

Kullas tuli Tampere superkrossil teiseks

08.11

Eesti tennise aastalõputurniiri võitsid Ink ja Malõgina

08.11

Mets andis Bochumi võiduväravale söödu

08.11

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

loetumad

08.11

Venemaa hokinoored puksivad norrakad juunioride MM-ilt välja

08.11

Eesti käsipallikoondis pidi Islandi kindlat paremust tunnistama Uuendatud

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

08.11

Pärnu leegionär õppis eesti keele selgeks: esimesed aastad olid rasked

08.11

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

08.11

Vanameister Curry hiilgas ja Warriors jälle võitis

08.11

Werderi kaotuseta seeria lõppes

07.11

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks

07.11

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo