Sao Paulos võidutses Norris, Mercedes kindlustas tootjate tiitli

Põhisõitu esikohalt alustanud Norris jäi stardis Kimi Antonelli (Mercedes) ja Liam Lawsoni (Racing Bulls) seljataha, aga suutis Lawsonist kiiresti mööduda ja Antonelli tegi 21. ringil spinni, mis lubas Norrise taas esimeseks. Sõidu teises pooles hakkas piloote häirima ka vihm, mis põhjustas omajagu pahandusi, aga mullu maailmameistriks tulnud Norris tegi kindla sõidu ja ületas finišijoone esimesena.

Norrise jaoks oli tegemist hooaja kolmanda võiduga. "See oli väga raske sõit. Ma ei saanud väga hästi minema ja sõidu jooksul tuli ette mitu takistust, aga pidin rahulikuks jääma ja veatu sõidu tegema. Mul oli hea tempo, tundsin end autos hästi. Mul on heameel jälle pjedestaali kõrgeimal astmel olla," rääkis võitja finišis.

Ülejäänud pjedestaalikohad hõivasid Red Bulli mehed: teise koha sai 21. stardipositsioonilt lähte saanud Max Verstappen (+14,602) ning kolmandana lõpetas Isak Hadjar (+24,485).

Esikolmikule järgnesid George Russell (+33,991) ja Antonelli (+36,017), kes kindlustasid nende punktidega ühtlasi Mercedesele tootjate MM-tiitli. Mercedes on kogunud sel hooajal 652 punkti, lähim konkurent on 512 punktiga Ferrari.

Vormel-1 MM-sarja hooajal on jäänud pidada veel kolm sõitu, järgmine toimub 21. novembril Las Vegases.