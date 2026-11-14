Neljasel hüppel kukkunud Aleksandr Selevko oli GP-etapil lühikavas kaheksas

Selevko alustas lühikava neljakordse toeloop'iga, aga kukkus maandumisel. Seejärel sooritas ta ilusa kolmekordse axel'i ning plaanide järgi pidi viimase hüppeelemendina tegema kaskaadi neljakordse lutz'u ja kolmekordse toeloop'iga, kuid tegi hoopis kolmekordse lutz'u ja kahekordse toeloop'i. Piruettidest hinnati kaks neljanda tasemega ja üks kolmanda tasemega, sammude seeria sai samuti kolmanda taseme. Kokkuvõttes teenis Selevko kohtunikelt 81,02 punkti, mis on tema tänavuse hooaja madalaim skoor. Samas on kolmas koht vaid veidi enam kui viie punkti kaugusel.

Lühikava järel on liider kolmekordne maailmameister Ilia Malinin, kes tegi kodupubliku ees hooaja esimese võistluse ja teenis 96,74 punkti. Päris puhast kava ei õnnestunud tal näidata – Malinin alustas kindlate hüpetega, kuid kaskaadis pani maandudes käe maha. Teisel kohal on 91,29 punktiga jaapanlane Sota Yamamoto ja kolmas on isiklikku rekordit parandanud mehhiklane Donovan Carrillo 86,49 punktiga.

Meeste vabakava uisutatakse Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul.