Treener Petrõkina edukast hooaja algusest: meil on veel varu!

Eesti tippiluuisutajad on hooaja alguses võitnud rahvusvahelise uisuliidu ISU mainekates võistlussarjades seitse medalit. Neist kaks on võidetud Grand Prix sarjas ja viis Challenger seeria võistlustel. Mitte kunagi varem pole meie iluuisutajad alustanud hooaega nii edukalt.

GP-sarjas on Niina Petrõkina saavutanud teise ja Mihhail Selevko kolmanda koha. Challenger seeria võistlustel on Petrõkina kogunud kaks võitu, nagu ka Aleksandr Selevko ning Mihhail Selevko on saanud ühe võidu ja ühe kolmanda koha. Seejuures on Challenger seeria võistlustel kogunud Eesti sportlastest rohkem võite vaid Venemaa iluuisutajad, kes esinevad individuaalsete neutraalsete sportlastena.

Naiste üksiksõidus on Niina Petrõkina käesoleval hooajal näidatud parimate tulemuste võrdluses Kanada GP-l püstitatud isikliku rekordi 221,07 punktiga neljandal kohal. ISU GP-sari koosneb kuuest etapist ja finaalist ning seni on toimunud kolm etappi. ISU Challenger seerias on 13 võistlusest seljataha jäänud üheksa.

"See ei olnud meie jaoks üllatus, sest teame, kuidas Niina treeningutel neid kavasid sõidab. Kõige tähtsam oli, et ta realiseeris selles hetkes ennast täielikult. Meil on muidugi veel varu, kuid sellel võistlusel läks kõik väga hästi," võttis treener Svetlana Varnavskaja kokku puhaste sõitudega Kanada GP-l teise koha saavutanud Petrõkina tulemuse.

Kahekordne Euroopa meister on võitnud sel hooajal Itaalias ja Gruusias toimunud Challenger seeria võistluse ja saavutanud karjääri kõrgeima koha GP-sarjas. "Niina sõidud on võimsad. Meil oli väga hea suvine ettevalmistus ja tal on ka päris suur tahtmine ning kõrged eesmärgid," tõi treener Varnavskaja välja mõned edu võtmetegurid.

Käesoleva hooaja parimad punktisummad naiste üksiksõidus: 1.Mao Shimada (Jaapan) 235,44 punkti, 2. Alexandra Ignatova (AIN) 226,01 punkti, 3. Mone Chiba (Jaapan) 224,48 punkti, 4. Niina Petrõkina 221,07 punkti, 5. Ami Nakai (Jaapan) 219,74 punkti.

Niina Petrõkina ja Svetlana Varnavskaja Milano Cortina olümpiamängudel Autor/allikas: Team Estonia

Petrõkinal on uued ja väga rasked võistluskavad, kuid ta on esitanud neid hea voolavuse ja emotsiooniga. "See on see vabadus, kus sportlane on jõudnud sellisele tasemele, et suudab juba sõitu ka pinge all nautida. Muidugi on kavad ja elemendid rasked, kuid ta oskab neid ja on suure kogemusega," rääkis Varnavskaja ERR-ile.

Karjääri esimese ISU GP-sarja medali teenis Petrõkina kolm aastat tagasi, kui sai 194,55 punktiga USA-s Skate America etapil kolmanda koha. Nüüd õnnestus tal oma seitsmendal GP-stardil võita Kanadas hõbemedal.

"Tulemused näitavad, et ettevalmistuses on tehtud õigeid asju. Samas ei saa öelda, et Kanadas näidatud sõidud olid tema kõige paremad sõidud, sest minu arvates on varu olemas. Me ka töötame iga päev treeningutel elementide ja kavaga ega pidurda arengut. Ma loodan, et meil on veel, mida näidata," ütles sportlase pidevat arengut otsiv ja toetav Varnavskaja.

Selle nädala lõpus jagatakse GP-punkte USA etapil, kus Eesti iluuisutajatest läheb jääle Aleksandr Selevko. Järgmise nädala reedel ja laupäeval, 20.-21. novembril, osalevad Petrõkina ja Mihhail Selevko Helsingi GP-etapil. Kui Varnavskaja õpilastel õnnestub taas pjedestaalile jõuda, siis konkureerivad nad ka pääsu eest GP-sarja finaali, mis toimub detsembris Hiinas ning kuhu pääsevad kuus naisüksiksõitjat ja kuus meesüksiksõitjat.