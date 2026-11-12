Mihhail Selevko: lühikava on sel hooajal kõige suurem väljakutse

Sellest hooajast Niina Petrõkinaga Tallinnas kõrvuti harjutav ja treener Svetlana Varnavskaja nõuannete järgi uisutav Mihhail Selevko on näidanud uuel tasemel avanemist ja selle tunnuseks on ISU Grand Prix etapil Kanadas saavutatud kolmas koht.

"Ma olen kindlasti väga rahul selle tulemusega. Minu esimene GP-etapi medal. Kahjuks ei läinud lühikavas kõik nii hästi nagu lootsin, aga väga õnnelik, et võitsin vabakava ja jõudsin poodiumile. Seekord oli võimalik võita ka kuldmedal, aga pronksiga olen kindlasti väga rahul," ütles Mihhail Selevko ERR-ile.

Esikolmikusse jõudis ta karjääri seitsmendal ISU GP-etapil. Eelnevalt oli mainekas sarjas tema parimaks tulemuseks mullu saadud kaheksandad kohad. Kanada etapil jäi seejuures veel kümnepunktiline varu sisse, sest lühikavas jäi sooritamata üks neljakordne hüpe, kuid ta suutis seejärel end vabakavas väga hästi kokku võtta.

"Olin kindel, et suudan lühikavas kõik hüpped ära teha, sest treeningud olid väga head ja ma ei teinud üldse vigu. Võistlusel tuli aga eksimus sisse. Järgnenud vabakava eel olin väga närvis, sest treeningud sujusid taas hästi ja mul oli kõhklusi. Õnneks suutsin sõidu ajal aga hästi keskenduda, võidelda ja teha hea esituse," selgitas ta Kanadas kogetuid pingeid. Kelownas pjedestaalile mahtunud meesüksiksõitjatest ei suutnud keegi näitada täiesti puhtaid sõite.

Eelnevalt ISU Challenger seeria võistlusel Itaalias esikoha ja Gruusias kolmanda koha saanud Mihhail Selevko on kahe kava kokkuvõttes viinud sel hooajal oma rekordit edasi pea 16 punkti võrra.

"Sel hooajal on mul nii lühikava kui vabakava oluliselt raskem. Lühikavas on mul kaks neljakordset hüpet ja vabakavas teen kolm neljakordset hüpet. Kavad mulle väga meeldivad ja tundub, et kohtunikele ka meeldivad. Olen treeningutel kavasid rohkem läbi sõitnud, rohkem neljakordseid hüppeid sooritanud ja seetõttu on palju rohkem enesekindlust ning võistlustel on ka lihtsam kavasid näidata," tõi Selevko esile faktorid, mis on tõstnud tulemuste taset.

Maailmas kõrgelt tunnustatud ungarlasest jääkoreograafi Adam Solya koostatud uute kavade järgi uisutava Mihhail Selevko on kavade sooritamisel näidanud keerukamat kehatööd ja julgemat väljenduslikkust.

"Mul on uues stiilis kavad. Ütleksin, et lühikava on mul sel hooajal väga raske. See on väga aktiivne ja raske on teha kõiki neid hüppeid ja näidata ka samas esitust ja show'd kavas. See on minu jaoks sel hooajal kõige suurem väljakutse. Loodan, et saan selles osas veel paremaks," selgitas uisutaja.

Lühikavas on ta oma rekordi 91,09 punkti ja vabakavas 169,78 punkti peale viinud. Seejuures on selgelt nähtav varu sees, sest kahte täiesti puhast kava ühel võistlusel ei ole tal uisutada veel õnnestunud.

Käesoleval hooajal maailma meesüksiksõitjate poolt näidatud parimate tulemuste võrdluses on ta kahe kavas summas näidatud isikliku rekordi 260,87 punktiga 12. positsioonil. Võrdluseks - tema vanem vend Aleksandr Selevko on sel hooajal näidatud 246,24 punktiga jooksvas edetabelis 20. positsioonil.

Järgmise stardi eel lihvib ta lühikavas olevat neljakordset salchow'it. "Loodan, et saan lühikavas seda hüpet edasi arendada. See on väga tähtis. Vaja on tõsta veel taset ka piruettidel ja sammude järjestuses. Tahaksin võimalusel lisada veel ühe neljakordse hüppe vabakavasse," rääkis Mihhail nii lühemast kui ka pikemast tööplaanist.

Uuel nädalal, 20. novembril saab ta 24-aastaseks ja stardib siis Helsingis toimuval ISU Grand Prix etapil.