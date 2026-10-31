Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

Yokohama sai võõras saalis 75:65 (24:16, 12:16, 28:15, 11:18) jagu Kawasaki Brave Thunderist. Kotsar mängis ligi 33 minutit ning viskas 13 punkti (kahesed 5/12, vabavisked 3/6), võttis 14 lauapalli, andis viis korvisöötu ja tegi ühe pallikaotuse kõrval kaks vaheltlõiget. Kotsar on senise 13 mänguga sooritanud kaksikduubli kuuel korral.

Isaiah Livers oli Yokohama resultatiivseim 25 punktiga, vastasmeeskonda vedas Jaedon LeDee 19 punktiga.

Yokohama on kuue võidu ja seitsme kaotusega idakonverentsis kaheksandal kohal. Pühapäeval kohtutakse uuesti Kawasakiga.