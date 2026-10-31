X!

Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar.
Maik-Kalev Kotsar. Autor/allikas: 横浜ビー・コルセアーズ/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Maik-Kalev Kotsar aitas koduklubi Yokohama Jaapani kõrgliigas nelja järjestikuse kaotuse järel võiduni.

Yokohama sai võõras saalis 75:65 (24:16, 12:16, 28:15, 11:18) jagu Kawasaki Brave Thunderist. Kotsar mängis ligi 33 minutit ning viskas 13 punkti (kahesed 5/12, vabavisked 3/6), võttis 14 lauapalli, andis viis korvisöötu ja tegi ühe pallikaotuse kõrval kaks vaheltlõiget. Kotsar on senise 13 mänguga sooritanud kaksikduubli kuuel korral.

Isaiah Livers oli Yokohama resultatiivseim 25 punktiga, vastasmeeskonda vedas Jaedon LeDee 19 punktiga.

Yokohama on kuue võidu ja seitsme kaotusega idakonverentsis kaheksandal kohal. Pühapäeval kohtutakse uuesti Kawasakiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

14:51

Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

11:12

Hermeti ja Dijoni ilus seeria lõppes

09:29

Golden State Warriors pööras nutuse alguse kindlaks võiduks

08:10

Žalgiris teenis Euroliigas kolmanda järjestikuse võidu

30.10

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

30.10

Prantsusmaa korvpallikoondis tuleb Eestisse kolme Euroliiga mehega

30.10

WNBA meister selgub seitsmendas mängus

30.10

Veesaare koduklubi tõmbas kehvale seeriale pidurit

29.10

Grünmanni, Lassi ja Asi klubid said eurosarjas lüüa

29.10

Vene korvpallikoondise peatreener ERR-ile: ma ei põgene oma kohustuste eest

29.10

Keila Basketi peatreener Peep Pahv sai juhendamiskeelu

29.10

Tartu naiskond võttis koguni 76 lauapalli, Tamberg tegi kolmikduubli

29.10

Drell ja Konontšuk tegid eurosarjas hea mängu, aga kaotasid itaallastele

29.10

Antetokounmpo ja Adebayo vedasid Miami lõpuks esimese võiduni

28.10

Bigbank/Kalev mängis Manchesteris suure edu maha

videod

sport.err.ee uudised

15:44

Sulgpallurid Õunmaa ja Üprus pääsesid Euroopa karikaetapil pjedestaalile

15:13

Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

14:51

Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

14:20

Anikina vägev teekond lõppes poolfinaalis

13:42

Läti hokiliit välistas agressorriikidega jää jagamist

12:44

Tamm saavutas paarismängus karjääri kuuenda turniirivõidu

12:18

Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased võitsid MM-i avapäeval kaks kulda

11:45

Käsipallikoondis otsib tulevikutegijaid

11:12

Hermeti ja Dijoni ilus seeria lõppes

10:51

Juul püstitas pararatturite trekisõidu MM-il isikliku rekordi

10:11

Verstappen ja Lawson said Mehhiko GP-l karistada

09:29

Golden State Warriors pööras nutuse alguse kindlaks võiduks

08:35

Hakimi oli osaline kõigis viies PSG väravas

08:10

Žalgiris teenis Euroliigas kolmanda järjestikuse võidu

04:57

Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

loetumad

30.10

Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele Uuendatud

30.10

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

04:57

Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

30.10

Prantsusmaa korvpallikoondis tuleb Eestisse kolme Euroliiga mehega

30.10

Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

30.10

UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

30.10

Kübaratriki löönud Ronaldol on tuhandest väravast veel 15 puudu

30.10

Suusaalade MM võib Rootsi asemel toimuda hoopis Itaalias

30.10

U-20 võrkpallikoondis pääses Jefanovi vedamisel EEVZA turniiril finaali

30.10

Petrõkina ja Selevko teevad GP-sarjas esimesed stardid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo