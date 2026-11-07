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Kotsar tõusis Jaapanis üleplatsimeheks, aga Yokohama kaotas

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar
Maik-Kalev Kotsar Autor/allikas: To The Bone / Yokohama B-Corsairs
Korvpall

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsari klubi Yokohama B-Corsairs kaotas Jaapani kõrgliiga kohtumises Kobe Storksile 70:87 (23:27, 17:15, 15:21, 15:24).

Kotsar tõusis 22 punktiga (kahesed 10/13, vabavisked 2/4) üleplatsimeheks. Lisaks haaras ta 31 minuti jooksul kaheksa lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja neli viga.

Võitjate rivistuses vedasid mängu aga ameeriklane Yoeli Childs (21 punkti ja 12 lauapalli) ja kanadalane Fardaws Aimaq (17 punkti ja 23 lauapalli).

Liigatabelis jätkab Yokohama nüüd seitsme võidu ja kaheksa kaotusega idakonverentsis kaheksandal kohal. Kobe on nelja võidu ja kümne kaotusega läänekonverentsis kümnes.

Yokohama peab järgmise kohtumise neljapäeval, 12. novembril võõrsil Chiba Altiriga, kes on idakonverentsis viie võidu ja üheksa kaotusega kümnes.

Toimetaja: Siim Boikov

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