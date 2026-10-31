Hermeti ja Dijoni ilus seeria lõppes

Dijoni viie mängu pikkune võiduseeria katkes reedel kodusaalis Nancy vastu. Külalised olid poolajapausini tagaajaja rollis. Kolmas veerandaeg kulges tasavägiselt, aga viimase vaatuses alguses lipsas Nancy 8:0 vahespurdi toel eest ära ja võitis numbritega 108:94 (25:30, 21:17, 27:21, 35:26).

Hermet viskas 26 minutiga 16 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/5, vabavisked 2/4), millest enamat suutis Dijoni särgis üksnes Shevon Thompson, kes tõi 19 punkti. Eestlase arvele kogunes ka seitse lauapalli, üks vaheltlõige, üks pallikaotus ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis hoiab Dijon (5-1) kolmandat kohta.

Karl Johan Lipsu leivaisa Ostrow Wielkopolski kaotas Poola kõrgliigas Wloclaweki Anwilile 82:83 (22:25, 17:19, 25:22, 18:17). Lips teenis mänguaega 33 minutit, mille jooksul viskas 11 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 1/3, vabavisked 6/8), hankis lauast viis palli, jagas kolm tulemuslikku söötu ning sooritas kaks isiklikku viga ja ühe pallikaotuse.

Kahe võidu kõrvale kolmanda kaotuse saanud Ostrow Wielkopolski on tabelis kuuendal real.