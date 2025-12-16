X!

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

Lewis Hamilton sai 2020. aastal Portugalis vormel-1 MM-sarja ajaloo võidukaimaks sõitjaks
Lewis Hamilton sai 2020. aastal Portugalis vormel-1 MM-sarja ajaloo võidukaimaks sõitjaks
Vormel-1 MM-sari teatas teisipäeval, et naaseb 2027. ja 2028. aastal Portugali Algarve ringrajale.

Portugalis võõrustati MM-sarja sõite juba 1950-ndate lõpus ning Estorili ringrada oli püsivalt kuningliku vormelisarja kalendris aastail 1984-1996, kuid jäi siis pikaks ajaks kõrvale. 2020. ja 2021. aastal koliti kaks sõitu koroonaviiruse tõttu Algarve ringrajale, aga pärast seda pole Portugal taas võõrustajate hulka kuulunud.

Teisipäeval teatati, et vormel-1 on sõlminud Portugali valitsusega ja kohalike korraldajatega kokkuleppe 2027. ja 2028. aastaks. "Mul on heameel Portimaod taas võistluskalendris näha, see spordiala läheb meie fännidele Portugalist kirglikult korda. [Algarve] ringrada pakub esimesest kurvist ruudulise lipuni põnevust," sõnas vormel-1 tegevjuht Stefano Domenicali.

Portugali GP asendab sisuliselt Hollandi mõõduvõttu, mille korraldajad ei sõlminud MM-sarjaga lepingupikendust.

Portugali etapile on varasemalt ette heidetud raskusi juurdepääsuga, Algarve ringrada asub Lõuna-Portugalis ning lähim lennujaam on Faro linnas, mis on umbes tunnise autosõidu kaugusel. Portimao linnast jõuab autoga ringraja juurde poole tunniga.

Tegemist on siiski ajaloolise ralliga ning enim võite on pälvinud prantslane Alain Prost ja britt Nigel Mansell, kes võidutsesid kolmel korral. Viimased kaks sõitu võitis Lewis Hamilton, kes saavutas 2020. aastal Algarve ringrajal oma karjääri 92. etapivõidu ja möödus sellega Michael Schumacherist.

