Bezzecchi võitis vigastatud Fernandezi ees, Martin kerkis üldliidriks

Sõidu esimesel poolel juhtis Fernandez, kes oli aga laupäeval kukkudes vigastanud oma sõrmi. Kui alguses ei tundunud tal probleeme olevat, siis üheksa ringi enne lõppu läks itaallane siiski mööda. Bezzecchi võit oli ühtlasi kuninglikus klassis Itaalia sõitjatele läbi aegade 300.

"Mul on väga-väga hea meel olla taas pjedestaali kõige kõrgemal astmel," sõnas 27-aastane tsiklitaltsutaja, kes säilitas ühtlasi võimalused võidelda maailmameistritiitli eest. "See oli Rauliga kena lahing. Arvan, et väärisime tulemust - nii mina kui ka kogu mu tiim, eriti nemad, sest nad ei lakka kunagi tööd tegemast. Nad on koos minuga elanud üle raskeid aegu."

Bezzecchi hooaeg algas imeliselt ja ta võitis kolm esimest etappi ning jäi esimese seitsme sõidu jooksul vaid korra kahe parema seast välja. Seejärel tuli aga keerulisem periood, kuigi viimasel ajal on ta taas tasapidi oma rütmi leidmas. Fernandez jõudis pärast triumfi augusti alguses Silverstone'is jälle pjedestaalile.

"Kui ma eile kukkusin ja oma kätt nägin, teadsin juba enne meditsiinipunkti minekut, et sõrm on murdunud – just see sõrm, mida tavaliselt pidurdamiseks kasutan," sõnas hispaanlane. "Täna hommikul ärgates mõistsin, et murdunud pole mitte üks, vaid kaks sõrme. Keegi ei teadnud seda. Püüdsin mitte midagi öelda, hoida valu enda teada ja keskenduda võistlusele.

"Täna hommikul püüdsin leida lahendust pidurdamiseks, sest ma ei saanud kasutada sõrme, mida tavaliselt kasutan. Alustasin kõike nullist. See oli minu jaoks väga raske töö."

Põhjust rahuloluks oli madalamaile pjedestaaliastmele jõudnud Martinil, kes tõusis ühtlasi 355 punktiga tagasi MM-sarja üldliidriks, kuigi pühapäeval kuuenda kohaga piirdunud Marc Marquez (Ducati; +10,778) jääb temast vaid paar silma kaugusele. Sellegipoolest oli Marquezi jaoks esimene kord Mandalika ringrajal lõpetada. Bezzecchi on 309 punktiga kolmas.

MotoGP sarjas jääb tänavu sõita veel viis etappi, millest järgmine leiab aset kahe nädala pärast Austraalias Phillip Islandi ringrajal.