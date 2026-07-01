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Tallinna lauluväljakul kogunesid regiooni parimad supermotosõitjad

Motosport
Tallinn Motor Weekend
Tallinn Motor Weekend Autor/allikas: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Motosport

Nädalavahetusel peeti Tallinna lauluväljakul Tallinn Motor Weekendi raames supermoto, superenduro ja triali võistlused.

Supermoto osas oli tegemist eriti olulise etapiga, sest arvesse läksid üheaegselt Eesti ja Läti meistrivõistluste punktid, mis tõi starti kogu piirkonna tugevaima paremiku, kirjutab msport.ee.

Kõige kõrgema tasemega S1 klassis kujunes nädalavahetus täielikult Soome sõitjate pärusmaaks. Mõlemad võistlussõidud kindlalt võitnud Eemeli Astedt teenis etapivõidu maksimaalse punktisummaga. Teisena lõpetas mõlemas sõidus Antti Soitiala ning kolmandaks tuli Niko Heikkala. Eesti parimana näitas head kiirust Karl Takk, kes avasõidus sõitis välja kolmanda koha, kuid pidi teises sõidus leppima viienda tulemusega. Kokkuvõttes andis see talle tugeva neljanda koha.

Ka S4 klassis ei jätnud soomlased konkurentidele võimalust. Etapivõidu võttis Niko Lehtiranta, kellele järgnesid Niko Heikkala ja Tatu Makkonen. SM Junior klassis näitas kindlat üleolekut Kenneth Simulask, kes võitis mõlemad võistlussõidud ja teenis maksimaalsed 50 punkti. Teise koha saavutas soomlane Sulo Hänninen ning kolmandaks tuli Jerkka Saarinen. Neljandana lõpetas Steven Tiitso. Noorte klassides jätkus põnevust samuti.

SM65 klassis kuulus võit Anton Jämsale, kes suutis kahe sõidu kokkuvõttes edestada leedulast Vytis Sabaliauskast. Kolmanda koha teenis Eesti sõitja Simo Sõna. Kõigest ühe punktiga jäi poodiumilt välja Kevin Kesa. Kõige nooremas SM50 klassis oli parim Rasmus Pärtelpoeg, kes võitis mõlemad sõidud. Teiseks tuli Ats Johan Soovik ja kolmandaks Kristofer Kulla. Neljandana lõpetas Travis-Sebastian Kikerpill. Minimoto klassis käis esikohaheitlus Rozkalnsi vendade vahel. Mõlemad sõidud võitnud Dario Rozkalns oli seekord Fabio Rozkalnsist kindlalt üle ning võttis etapivõidu maksimaalse punktisummaga.

Pitbike 160 klassis ei leidunud vastast Oliver Püüdingule, kes võitis mõlemad sõidud ning kindlustas esikoha. Teisena lõpetas Martin Pärtelpoeg ja kolmandaks tuli Kair Pruuns. Pitbike Open klassis teenis etapivõidu Hugo-Brent Freimann, kes oli kiireim mõlemas sõidus. Teise koha saavutas Kermo Metsis ning kolmandana lõpetas Kaarel Kikerpill. Neljanda ja viienda koha jagasid Anton Tropin ning Fredi Pihlas. Pitbike Junior klassis kuulusid kõik poodiumikohad välissõitjatele. Võidu võttis leedulane Benas Mickeliunas, teine oli lätlane Artjoms Karpovs ning kolmanda koha saavutas Arkadijs Grigorjevs. Harrastajate H4 klassis näitas suurepärast kiirust Marek Virves, kes võitis mõlemad sõidud ja teenis etapivõidu. Teise koha sai Mait Kukk ning kolmandaks tuli Tambet Kuresoo. Retro IZ klassis kuulus etapivõit Raivo Timmale. Teisena lõpetas Andrus Kuusk ning kolmandaks sõitis end Ivo Vaaderpass.

Lisaks supermotole said publik ja võistlejad kaasa elada ka superenduro ja triali võistlustele, mis pakkusid lauluväljaku nõlvadel ning tehnilistel takistussektsioonidel rohkelt atraktiivseid hetki. Koos näituste, demonstratsioonesinemiste ja muu meelelahutusega kujunes Tallinn Motor Weekendist nädalavahetus, kus mootorispordi erinevad valdkonnad kohtusid ainulaadses festivalikeskkonnas.

Järgmine Supermoto Eesti Meistrivõistluste etapp toimub 1. augustil Kulbilohus.

Toimetaja: Anders Nõmm

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