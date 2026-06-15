Lauri Tamm võitis teist aastat järjest Lauri Ausi mälestussõidu

Põhivõistlusel eraldus kümnemeheline liidergrupp juba sõidu algfaasis ning üsna pea oli selge, et võitja selgub just sellest grupist. Liidergrupis omas arvulist ülekaalu Quick Pro Team, kes proovis sõidu vältel seda korduvalt enda kasuks pöörata, kuid otsustavaks sai siiski finišiheitlus. Seal näitas kõige teravamat minekut Lauri Tamm, kes edestas konkurente kindla vahega. 104-kilomeetrisel põhivõistlusel mõõdeti Tamme võiduajaks kaks tundi, 13 minutit ja 38 sekundit, mis teeb keskmiseks kiiruseks 46,6 km/h.

Teise koha saavutas taaskord tugevat finišijalga näidanud Glen Gregory Kõiv CFC Spordiklubist. Kolmanda koha teenis Oskar Küüt Quick Pro Teamist.

Naiste arvestuses osutus parimaks Elisabeth Ebras Lotto Intermarche Ladies tiimist. Talle pakkus tugevat konkurentsi Laura Lizette Sander klubist Hitec Products – Fluid Control.

55-kilomeetrise rahvasõidu võit jäi sedapuhku korraldajaklubi CFC esindajale Gert Jõeäärele. Teise koha sai Georg Salupuu Kuusalu Rattaklubist ning kolmandaks tuli Oskar Märs Lõuna-Eesti Rattaklubist.

Naiste rahvasõidu kolm kiiremat olid Kätlin Kukk Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist, Eliis Veske Lõuna-Eesti Rattaklubist ja Carola Hirv CFC Spordiklubist.

Lauri Ausi mälestussõidul osales kõikide distantside peale kokku ligi 300 ratturit.