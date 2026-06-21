Ümber Saadjärve jooksu võit läks Itaaliasse
Ümber Saadjärve jooksu 17,5 km pikkuse põhidistantsi võitis itaallane Michele Donnini, naiste arvestuses teenis esikoha Minna Kelk.
Donnini ajaks fikseeriti 57.56. Teise koha pälvis Olari Orm, jäädes võitjast maha kahe minuti ja 27 sekundiga (1.00.23). Kolmandana lõpetas Rasmus Pind, tema tulemuseks 1.03.13, vahendab Marathon100.com.
Naistest oli kiireim Minna Kelk, kellele märgiti tulemuseks 1.08.23. Teise koha sai ajaga 1.13.21 Lily Luik, kaotades võitjale nelja minuti ja 58 sekundiga, talle järgnes kolmandana Kairi Raag (1.16.04).
Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 225 osavõtjat. Ümber Saadjärve jooksoli Tartumaa jooksusarja kuues osavõistlus. Sari jätkub 7. juulil Kambja tervisejooksuga.
Toimetaja: Kristjan Kallaste