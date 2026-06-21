Ümber Saadjärve jooksu võit läks Itaaliasse

Naistest oli kiireim Minna Kelk, kellele märgiti tulemuseks 1.08.23. Teise koha sai ajaga 1.13.21 Lily Luik, kaotades võitjale nelja minuti ja 58 sekundiga, talle järgnes kolmandana Kairi Raag (1.16.04).

Donnini ajaks fikseeriti 57.56. Teise koha pälvis Olari Orm, jäädes võitjast maha kahe minuti ja 27 sekundiga (1.00.23). Kolmandana lõpetas Rasmus Pind, tema tulemuseks 1.03.13, vahendab Marathon100.com .

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