Ränkel teenis Võrumaa jooksusarjas järjekordse võidu

Ränkeli ajaks jäi Luhamaa piirijooksul 29.32, teise koha pälvis võitjale 21 sekundiga kaotanud Karel Tammjärv (29.53) ning esikolmikusse mahtus veel 29.57 jooksnud Jürgen Külm, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim lätlanna Sandra Bulina, kellele märgiti tulemuseks 33.03. Teise koha sai ajaga Erika Udras (35.55), kaotades võitjale kahe minuti ja 52 sekundiga. Talle järgnes Mirelle Vetemäe ajaga 36.38.

5,5 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Kasper Kala (26.32). Teise koha sai Ron Lukas Ränkel (27.30) ning kolmanda Rasmus Fomotskin, kes jooksis ajaks 28.49. Naistest võitis sel distantsil Miina Liisa Juhkam ajaga 29.48. Esikolmikusse mahtusid veel Saara Soome (33.51) ja Nora Looper (34.50).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 200 osavõtjat. Luhamaa piirijooks oli Võrumaa jooksu- ja kõnnisarja neljas osavõistlus. Sari jätkub 24. juunil Rõuge maastikujooksuga.