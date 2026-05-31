55. jooksu ümber Harku järve võitsid Kristo Siimer ja Külli Sizask

Eesti ühe pikemate traditsioonidega rahvajooksu, 55. korda toimunud jooksu ümber Harku järve võitis Kristo Siimer.

Siimeri võiduajaks ligikaudu 6,6 km pikkusel võistlusmaal fikseeriti 20.21. Teise koha pälvis Bert Tippi jäädes võitjast maha kaheksa sekundiga (20.29). Kolmandana lõpetas Kaspar Vaher, tema tulemuseks 20.40, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Külli Sizask (fotol), kellele märgiti tulemuseks 22.29. Teise koha sai ajaga 23.59 Marit Tarm, kaotades võitjale ühe minuti ja 30 sekundiga, talle järgnes kolmandana Pille Hinn (24.15).

Kokku sai põhidistantsil tulemuse kirja 582 osavõtjat. Harku järve jooks oli Maru järvejooksude sarja teine osavõistlus, sari jätkub juulikuus jooksuga ümber Pühajärve.

Toimetaja: Henrik Laever

