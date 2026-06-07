USA sprinditäht püstitas võimsa hooaja tippmargi

Pariisi olümpiamängudel kolm kulda võitnud Thomas jäi College Stationis oma kolm aastat tagasi Eugene'is joostud tippmargist vaid 0,1 sekundi kaugusele, tegemist on tema karjääri paremuselt kolmanda jooksuga. Teise koha sai ameeriklanna Kayla White ajaga 22,07, pjedestaalile mahtus veel nigeerlanna Favour Ofili, kelle ajaks jäi 22,15. Temast vaid sajandiksekundi kaugusele jäi Cambrea Sturgis (22,16).

"Aeg tuli mulle väikese üllatusena, aga olen kõvasti trenni teinud. Tegin Aafrikas kena tuuri ja nüüd näen, kuidas kõva töö rajale kandub. Naudin hooaega, mil meil ei ole olümpiamängude ega MM-i survet, saab lihtsalt veidi lõbutseda," sõnas Thomas, kes alistas aprilli lõpus esimest korda 100 meetri jooksus 11 sekundi piiri.

Pariisi olümpiavõitja kerkis ühtlasi tänavuse hooaja edetabeli tippu, teisel kohal on Pariisis 100 meetri distantsil võidutsenud Julien Alfred ajaga 21,86. Temast 0,01 sekundi kaugusel on jamaicalanna Shericka Jackson (21,87).