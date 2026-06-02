X!

Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

Motosport
Kevin Saar.
Kevin Saar. Autor/allikas: Vandraq Ilsa Photography
Motosport

Quadide motokrossi MM-hooaega hästi alustanud Kevin Saar oli Inglismaa etapil võitlemas esikoha eest, kuid tehniline rike avasõidus jättis ta etapi kokkuvõttes alles kuuendaks.

Laupäevases ajasõidus näitas Saar viiendat ringiaega. Vahed esiviisikus olid aga väga väikesed, eestlane kaotas kiireima ringiaja välja sõitnud itaallasele Patrick Turrinile vaid 0,3 sekundiga. Järgnenud kvalifikatsioonisõit õnnestus Saarel hästi ja ta lõpetas kolmandana, teenis kaheksa punkti ning ning sai põhisõitudeks hea stardikoha, vahendab msport.ee.

Saar alustas esimest võistlussõitu hästi ja kerkis esikohale, kuid tehnika ei pidanud vastu ja ta pidi katkestama. Sõidu võitis sakslane Manfred Zienecker, teine oli Turrini ja kolmas britt Harry Walker. Teises sõidus näitas Saar taaskord taset, võitis sõidu ja teenis hädavajalikud 25 punkti. Teisena lõpetas belglane Randy Neveaux ja kolmandana Turrini.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar 25 punktiga kuuendale kohale. Esikoht läks 43 punktiga Zieneckerile, teine oli 42 punktiga Turrini ja kolmas 38 punktiga Naveaux. Üldarvestuses on Saar 175 punktiga teisel kohal. Liider Turriniga kärises vahe 45 punktile, kolmandal kohal asub Walker, kellel on Saarega võrdselt 175 punkti.

Viies etapp sõidetakse juba sellel nädalavahetusel Poolas Gdanski krossirajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

17:07

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

16:34

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

16:07

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

15:54

Tallinn pakub noortele suvevaheajaks tasuta treeninguid

15:23

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

14:49

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

12:57

Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

01.06

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

01.06

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

01.06

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo