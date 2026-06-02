Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

Quadide motokrossi MM-hooaega hästi alustanud Kevin Saar oli Inglismaa etapil võitlemas esikoha eest, kuid tehniline rike avasõidus jättis ta etapi kokkuvõttes alles kuuendaks.

Laupäevases ajasõidus näitas Saar viiendat ringiaega. Vahed esiviisikus olid aga väga väikesed, eestlane kaotas kiireima ringiaja välja sõitnud itaallasele Patrick Turrinile vaid 0,3 sekundiga. Järgnenud kvalifikatsioonisõit õnnestus Saarel hästi ja ta lõpetas kolmandana, teenis kaheksa punkti ning ning sai põhisõitudeks hea stardikoha, vahendab msport.ee.

Saar alustas esimest võistlussõitu hästi ja kerkis esikohale, kuid tehnika ei pidanud vastu ja ta pidi katkestama. Sõidu võitis sakslane Manfred Zienecker, teine oli Turrini ja kolmas britt Harry Walker. Teises sõidus näitas Saar taaskord taset, võitis sõidu ja teenis hädavajalikud 25 punkti. Teisena lõpetas belglane Randy Neveaux ja kolmandana Turrini.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar 25 punktiga kuuendale kohale. Esikoht läks 43 punktiga Zieneckerile, teine oli 42 punktiga Turrini ja kolmas 38 punktiga Naveaux. Üldarvestuses on Saar 175 punktiga teisel kohal. Liider Turriniga kärises vahe 45 punktile, kolmandal kohal asub Walker, kellel on Saarega võrdselt 175 punkti.

Viies etapp sõidetakse juba sellel nädalavahetusel Poolas Gdanski krossirajal.