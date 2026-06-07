Tõrva triatlonil võtsid võidu Läänemets ja Zukker

Uuel 55,5 km pikkusel distantsil osales pea 200 triatleeti. Ujuda 100 m, rattaga sõita 50 km ja joosta 5 km. Üldvõidu noppis Rait Läänemets, kes on olnud viimasel kahel aastal parim eestlane IRONMAN Tallinna võistlusel. Läänemetsa võiduajaks kujunes 1:36.47.

"Minnes oli tuul tagant, oli hästi kiire. Aga tagasi tulles, ma arvan, et paljudel oli ikka väga raske, tuul tugevalt vastu. Mulle selline jahedam ilm sobib ka, suur keha, vajab palju jahutamist," ütles Läänemets. Järgmisena on ta võistlustules Valga triatlonil Eesti meistrivõistlustel, aga hooaja põhieesmärk on Hawaii IRONMAN maailmameistrivõistlused.

Parim naine oli Anette Zukker võiduajaga 01:56:34. "Ma ei saanud terve rattaraja jooksul aru, kas ma olen liider või ei ole. Nii, et ma pingutasin nii kuidas tuli. Ma olin tegelikult nädal aega haige, seega ma ei teadnud üldse täna hommikul, kas ma tulen. Aga tasus tulla," rääkis Zukker, kelle hooaja plaanides on kindlasti kaks poolpikka triatloni, millest üks on IRONMAN 70.3 maailmameistrivõistlused Nice'is.

Meeste põhidistantsil sai teise koha Kristo Prangel ajaga 01:40.49 ning kolmanda Cevin Anders Siim ajaga 01:41.25. Naiste arvestuses sai hõbeda Johanna Neemela (01:58.40) ning pronksi Egle Rebane-Klemm (02:00.32).

Tõrva triatloni naiste põhidistantsi esikolmik. Autor/allikas: Särivus/Tõnis Tõnström

Teiste seas oli ka võistlemas näitleja Raivo E. Tamm, kellel täitub sel suvel kümnes triatlonihooaeg. Ta saavutas meeste 60-64 vanuseklassis ajaga 02:46.07 teise koha.

Hooaja esimene triatlon ei tulnud Tammele kergelt. Eelmise aasta lõpp tõi talle põlvevigastuse, mis pani jooksu kaheks kuuks pausile. "Psüühiliselt mõjus see veel halvemini, sest mul oli selline tunne, et ma vist ei jookse enam kunagi elu sees. Nii kaua väntasin puki peal ja käisin ujumas. Nii nagu IRONMANi slogan ütleb – kõik on võimalik," selgitas Tamm.

Järgmine Seve Ehituse Tõelise Triatleedi sarja etapp toimub juba 21. juunil Valgas, kus toimuvad ka Eesti meistrivõistlused olümpiadistantsil.