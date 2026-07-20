Viljandi järvel selgusid avaveeujumise Eesti meistrid

Laupäeval Viljandi järvel toimunud avaveeujumise Eesti meistrivõistlustel krooniti 10 kilomeetri olümpiadistantsil Eesti meistriteks Gerd Johan Lessing ja Evalotta Aabrams. Tänavu selgitati esmakordselt Eesti meistrid ka U-17 vanuseklassi 7,5 kilomeetri distantsil, mis kuulub selle vanuserühma rahvusvahelisse võistlusprogrammi.

Meeste 10 kilomeetri võistluses saavutas Eesti meistritiitli Gerd Johan Lessing (Ujumise Spordiklubi). Võistlust tagasihoidlikult alustanud Lessing läbis esimese ringi kuuendana, kuid tõstis seejärel tempot, jõudes liidritele järele ning kasvatades järk-järgult oma edu.

Hõbemedali teenis Hans Herman Kaljuveer (Ujumisklubi Briis) ning kolmandana lõpetas endine olümpiaujuja Andres Olvik (Meisterujumise U-Klubi).

Naiste 10 kilomeetri distantsil tuli Eesti meistriks Evalotta Aabrams (Orca Swim Club). Teise koha saavutas Kertu Kaare (Kalevi Ujumiskool) ning kolmanda koha Greete Kikas (TOP Ujumisklubi), kes krooniti ühtlasi U-19 vanuseklassi Eesti meistriks.

Kokku asus 10 kilomeetri maratonujumise starti 11 sportlast ning kõik lõpetajad jõudsid finišisse neljatunnise ajalimiidi sees.

Tänavuste meistrivõistluste üheks olulisemaks uuenduseks oli U-17 vanuseklassi 7,5 kilomeetri võistlus, kus selgusid selle distantsi esimesed Eesti meistrid.

Tüdrukute arvestuses võitis ajaloolise esimese tiitli Lilii Tereese Luisk (Kalevi Ujumiskool). Hõbemedali saavutas tema klubikaaslane Sarah Maria Kaare.

Noormeeste seas võitis Hans Herman Kaljuveer, kes jätkas pärast 7,5 kilomeetri distantsi läbimist ujumist ka 10 kilomeetri võistluses ning saavutas seal meeste arvestuses teise koha. U-17 hõbemedali pälvis Rasmus Maddison ja pronksi Mattias Arusoo (Viimsi Veeklubi).

Avaveeujumise Eesti meistrivõistlused jätkuvad 8. ja 9. augustil Pühajärvel. Laupäeval selguvad Eesti meistrid 4 × 1,5 kilomeetri võistkondlikus teateujumises ning pühapäeval viie kilomeetri distantsil.