X!

Viljandi järvel selgusid avaveeujumise Eesti meistrid

Ujumine
Avaveeujumise Eesti meistrivõistlused Viljandi järvel
Avaveeujumise Eesti meistrivõistlused Viljandi järvel Autor/allikas: Eesti Ujumisliit
Ujumine

Viljandi järvel laupäeval peetud avaveeujumise Eesti meistrivõistlustel võitsid 10 kilomeetri olümpiadistantsil Eesti meistritiitli Gerd Johan Lessing ja Evalotta Aabrams. Esimest korda selgitati U-17 vanuseklassi Eesti meistrid rahvusvahelisse võistlusprogrammi kuuluval 7,5 kilomeetri distantsil.

Laupäeval Viljandi järvel toimunud avaveeujumise Eesti meistrivõistlustel krooniti 10 kilomeetri olümpiadistantsil Eesti meistriteks Gerd Johan Lessing ja Evalotta Aabrams. Tänavu selgitati esmakordselt Eesti meistrid ka U-17 vanuseklassi 7,5 kilomeetri distantsil, mis kuulub selle vanuserühma rahvusvahelisse võistlusprogrammi.

Meeste 10 kilomeetri võistluses saavutas Eesti meistritiitli Gerd Johan Lessing (Ujumise Spordiklubi). Võistlust tagasihoidlikult alustanud Lessing läbis esimese ringi kuuendana, kuid tõstis seejärel tempot, jõudes liidritele järele ning kasvatades järk-järgult oma edu.

Hõbemedali teenis Hans Herman Kaljuveer (Ujumisklubi Briis) ning kolmandana lõpetas endine olümpiaujuja Andres Olvik (Meisterujumise U-Klubi).

Naiste 10 kilomeetri distantsil tuli Eesti meistriks Evalotta Aabrams (Orca Swim Club). Teise koha saavutas Kertu Kaare (Kalevi Ujumiskool) ning kolmanda koha Greete Kikas (TOP Ujumisklubi), kes krooniti ühtlasi U-19 vanuseklassi Eesti meistriks.

Kokku asus 10 kilomeetri maratonujumise starti 11 sportlast ning kõik lõpetajad jõudsid finišisse neljatunnise ajalimiidi sees.

Tänavuste meistrivõistluste üheks olulisemaks uuenduseks oli U-17 vanuseklassi 7,5 kilomeetri võistlus, kus selgusid selle distantsi esimesed Eesti meistrid.

Tüdrukute arvestuses võitis ajaloolise esimese tiitli Lilii Tereese Luisk (Kalevi Ujumiskool). Hõbemedali saavutas tema klubikaaslane Sarah Maria Kaare.

Noormeeste seas võitis Hans Herman Kaljuveer, kes jätkas pärast 7,5 kilomeetri distantsi läbimist ujumist ka 10 kilomeetri võistluses ning saavutas seal meeste arvestuses teise koha. U-17 hõbemedali pälvis Rasmus Maddison ja pronksi Mattias Arusoo (Viimsi Veeklubi).

Avaveeujumise Eesti meistrivõistlused jätkuvad 8. ja 9. augustil Pühajärvel. Laupäeval selguvad Eesti meistrid 4 × 1,5 kilomeetri võistkondlikus teateujumises ning pühapäeval viie kilomeetri distantsil.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

ujumisuudised

12:23

Viljandi järvel selgusid avaveeujumise Eesti meistrid

13.07

15-aastane Jäärats sai juunioride EM-il kaheksanda koha

12.07

Jäärats pääses juhuse tahtel juunioride EM-i finaali

11.07

Kaks Eesti ujujat kindlustasid koha juunioride EM-i poolfinaalis

11.07

Tribuntsov parandas taas Eesti rekordit

10.07

Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel neljanda medali

10.07

Tribuntsov sai Taani meistrivõistlustel esikoha

09.07

Jefimova ja Tribuntsov panevad enne EM-i vormi proovile

08.07

Randväli ujus vigastusest hoolimata juunioride EM-il 12. kohale

08.07

Randväli pääses juunioride EM-il poolfinaali

07.07

McIntosh purustas naiste ujumise vanima maailmarekordi

06.07

Keira Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel kuldmedali

06.07

Randväli tahab juunioride EM-il finaali murda: tean, mida oodata

29.06

15-aastane Jäärats tuli rekordiga Põhjamaade meistriks

28.06

Roomas langes 100 meetri vabaujumise maailmarekord

22.06

Tallinn premeeris Jefimovat koos teiste tiitlivõistluste medalistidega

21.06

Eesti ujuja tegi MK-sarjas karjääri parima etteaste

21.06

Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

20.06

Jefimova jõudis parima ajaga finaali, Douglass vapustas maailmarekordiga

18.06

Jefimova kerkis maailma hooaja edetabelis kuuendaks

sport.err.ee uudised

15:18

Eesti rahvuskoondis alustab EM-i ettevalmistust 16 mängijaga

14:42

Armin Raag tõusis etapivõiduga EM-i liidriks

14:08

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

13:35

Kolm eestlannat jõudsid BT200 turniiril poolfinaali, Leedule kaks tiitlit

12:58

Argentina peatreener enda tulevikust: jätkamiseks on vaja väga palju asju

12:23

Viljandi järvel selgusid avaveeujumise Eesti meistrid

12:18

Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson: see on väga psühholoogiline ala

11:28

Sten Reinkort alustas Islandi klubis väravaga

10:51

Teisel katsel selgus Eesti meister lühirajal

10:22

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

09:52

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

09:11

Lajal kaotas finaalis ülinapilt

08:40

Tõugja täismängude seeria lõppes, Igoneni selja taha löödi neli väravat

08:12

Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril teise koha

02:07

VIDEO | Hispaania sai teist korda MM-i võidukarikat tõsta

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

19.07

Harju lõi Paidele juba avapoolajal viis väravat

19.07

ETV spordisaade, 19. juuli

19.07

Virves: ootused olid kõrgel, võidu järgi tulimegi Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo