TÄNA OTSEBLOGI | Kas kaotustega alustanud Eesti saab Belgiale vastu?

Eesti kaotas oma esimese kohtumise Serbiale 1:3 (23:25, 24:26, 28:26, 22:25). Tegemist oli siiski tasavägise mänguga alagrupi ühe favoriidi vastu ja andis põhjust ettevaatlikuks optimismiks.

Pühapäeval toimunud järgmises kohtumises Taaniga oli Eestil kanda kerge favoriidikoorem, aga üllatuslikult said hoopis vastased selge 3:0 (28:26, 25:22, 25:16).

Belgia koondis võitis esimeses voorus Hollandit 3:1 (25:14, 18:25, 25:17, 25:14), kuid kaotas laupäeval alagruppi võõrustavale Soomele grupi seni ainsa viiegeimilise lahingu 2:3 (25:23, 20:25, 19:25, 25:23, 10:15).

Eesti ja Belgia vahel tuleb selgeks favoriidiks lugeda Belgiat, aga kui Eesti soovib kuueliikmelisest alagrupist edasi pääseda, on nüüd vaja hakata punkte koguma. Mullu suvel toimunud sõpruskohtumises saadi Belgiale kenasti vastu, kuid nii 2022. aasta valikturniiril kui ka 2023. aasta finaalturniiril võitis Belgia.

"Äärmiselt raske on see seis, eriti sellepärast, et tänane mäng oli 0:3 skooriga," hindas Eesti peatreener Alar Rikberg pühapäeval kaotust Taanile. "Teame ju seda mängude järjekorda, teame väga hästi nende võistkondade taset, kes meil järgmisena ees ootavad."

"Tuleb hakata päris riskeerivalt mängima, tuleb ka koosseisuga võib-olla selliseid avantüristlikke otsuseid vastu võtta, minna üllatama. Sisuliselt on teada, et selleks, et alagrupist edasipääsu veel heietada, peame olema võimelised päris suuri üllatusi serveerima."

Pärast mängu Belgiaga ootavad Eesti koondist ees veel kolmapäeval kohtumine Hollandiga ja neljapäeval mäng Soomega. Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub kokku seitmes Euroopa linnas 9.-26. septembrini.