Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

Tennise Austraalia lahtistel peeti Eesti aja järgi laupäeva varahommikul meeste ja naiste paarismängufinaalid, meeste seas võidutsesid Christian Harrison ja Neal Skupski, naiste seas Elise Mertens ja Zhang Shuai.

Ameeriklane Harrison ja britt Skupski kurvastasid kodupublikut, kui alistasid finaalis tunni ja 50 minutiga kodupubliku ees mänginud Jason Kubleri ja Marc Polmansi 7:6 (4), 6:4. Harrison ja Skupski lõid vastastele 11 ässa ja tegid 43 äralööki.

Ameeriklane ja inglane mängisid koos alles teist turniiri, koos Austraalia lahtiste finaaliga on nad koostööd teinud üheksas matšis. Harrison võidutses slämmiturniiril esmakordselt, Skupski jaoks oli see neljas slämmivõit.

"Christian on mulle uue elu andnud, alustasime koostööd alles nädal enne turniiri. Ta tuli detsembris nädalaks Baton Rouge'i treenima, see aitas meil üksteist tundma õppida. Nüüd, kui selle karika üles tõstame, tundub see veelgi parem otsus," sõnas Skupski.

Naiste paarismängu finaal lõppes täpselt sama tulemusega, mis meeste oma - 7:6 (4), 6:4. Meistriteks tulid belglanna Elise Mertens ja hiinlanna Zhang Shuai, kes alistasid Kasahstani lipu alla kolinud Anna Danilina ja serblanna Aleksandra Krunici.

Mertensist sai kuuekordne slämmivõitja, Shuai paneb oma auhinnakappi kolmanda slämmivõidu. Koos polnud nad veel slämmiturniiri võitnud, neli aastat tagasi pidid nad Wimbledoni finaalis kaotusega leppima. Mertens kerkib ühtlasi esmaspäeval taaskord WTA paarismängu edetabeli tippu.