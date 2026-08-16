Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile

Duplantisele pakkus Birminghami EM-i viimasel võistlusõhtul kõige kõvemat konkurentsi kreeklane Emmanouil Karalis. Duplantis alistas kõrgused 6.10 ja 6.15 mõlemad esimesel katsel, seejuures tähistas 6.15 uut Euroopa meistrivõistluste rekordit. Karalis pidi kuldmedali võitmiseks proovima ületada esmalt 6.15 ja seejärel 6.20, ent ebaõnnestus mõlemal kõrgusel. Pronksmedali teenis prantslane Baptiste Thiery (5.85).

Ülitasavägises naiste kaugushüppes mahtus esiviisik kuue sentimeetri sisse. Euroopa meistriks kroonitud itaallanna Larissa Iapichino hüppas parimal katsel 7.00. Talle kaotas vaid ühe sentimeetriga britt Jazmin Sawyers, kellele kaotas omakorda ühe sentimeetriga prantslanna Hilary Kpatcha. Napilt jäid medalist ilma portugallanna Agate de Sousa (6.96) ja kahekordne Euroopa meister, sakslanna Malaika Mihambo (6.94).

Veidi lahjavõitu tulemustega naiste odaviske finaalis pani oma paremuse maksma kogenud horvaat Sara Kolak, kes viskas võidutulemuse 62.43 esimeses voorus. Teise koha saavutas sakslanna Julia Ulbricht avavooru viskega 61.53 ja kolmandal kohal lõpetas serblanna Adriana Vilagoš 60.93-ga. Ükski teine finalist 60 meetri piiri ei alistanud.

Esimest korda Euroopa meistrivõistluste ajaloos kavas olnud 4x100 meetri segateatejooksu võitis Suurbritannia nelik (Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes, Amy Hunt) Euroopa rekordiga 39,97. Ankrunaisest Huntist sai esimene kergejõustiklane, kes võitnud ühel EM-il neli kuldmedalit. Ajalugu tegi ka Asher-Smith, kelle auhinnakapis on nüüd rekordilised 11 EM-medalit, millest kaheksa on kuldsed.

Suurbritannia kullasaaki kasvatas seejärel Georgia Hunter Bell, kes võitis naiste 1500 meetri jooksu tulemusega 4.07,78. Teise koha sai poolatar Klaudia Kazimierska (4.08,80) ja kolmanda koha portugallanna Patricia Silva (4.09,22).

Meeste 3000 meetri takistusjooksus pääses pjedestaalile kaks sakslast. Frederik Rupper võttis võidu ajaga 8.25,33, tema kaasmaalane Karl Bebendorf oli 8.26,65-ga kolmas. Sakslaste vahele mahtus luksemburglane Ruben Querinjean (8.25,61).

Naiste 4x400 teatejooksus võitis kuldse autasu Holland (Myrte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Femke Broeders-Bol) ajaga 3.21,10. Hõbemedali teenis Suurbritannia (3.21,68) ja pronksmedali Itaalia (3.23,57).

Meeste 4x400 teatejooksus triumfeeris Itaalia (Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati; 2.59,16), edestades kolme sajandikuga Suurbritanniat. Kolmandana läbis finišijoone Holland (2.59,49).

Seitse päeva väldanud suurvõistluse kokkuvõttes lõpetas medalitabeli tipus Itaalia koondis kümne kulla, kuue hõbeda ja kuue pronksiga. Võõrustaja Suurbritannia platseerus teisele kohale (9-8-2), järgnesid Saksamaa (6-10-5), Holland (5-3-6) ja Norra (4-0-2).