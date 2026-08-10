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Noored Eesti kabetajad võitsid koduselt EM-ilt neli medalit

Kabe
Eesti koondis Euroopa noorte meistrivõistlustel kabes
Eesti koondis Euroopa noorte meistrivõistlustel kabes Autor/allikas: Eesti Kabeliit
Kabe

Pühapäeval lõppesid Tallinnas 26. Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes. Üheksa päeva kestnud tiitlivõistlustel osales kokku 338 noort kabetajat 12 Euroopa riigist ning Eesti koondisele kujunes kodune suurvõistlus väga edukaks – kokku võideti neli medalit.

Eesti suurim kordaminek oli täispika ajakontrolliga turniir, kus Priit Lokotar krooniti Euroopa meistriks. Sellele lisas Kevin Kurik hõbemedali, tuues Eestile samalt turniirilt teisegi poodiumikoha.

Riikide üldarvestuses saavutas Eesti täispika ajakontrolliga turniiril 12 osalenud riigi seas neljanda koha.

Välkturniiril lisandus Eesti medalisaagile veel kaks hõbemedalit. Kevin Kurik tõusis Tallinnas teist korda poodiumile, võites ka välkturniiril hõbeda. U-27 vanuseklassis saavutas Katriin Lütsepp samuti hõbemedali.

Eesti koondis lõpetas kodused Euroopa noorte meistrivõistlused kokku nelja medaliga – ühe kulla ja kolme hõbedaga.

Eesti Kabeliidu presidendi Tarmo Tulva sõnul näitas kodune EM selgelt, et Eesti noored suudavad Euroop aparemikuga võistelda.

"Euroopa meistritiitel, kolm hõbemedalit ja neljas koht riikide arvestuses on tulemus, mille üle saame kindlasti uhked olla. Eriti hea meel on selle üle, et meil oli medalikonkurentsis mitu erinevat mängijat ja seda erinevates võistlusformaatides," ütles Tulva.

Võistluste edukaim riik oli Läti, kelle noored näitasid kõrget taset kõigis vanuseklassides ja võistlusformaatides.

Toimetaja: Lisette Holst

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