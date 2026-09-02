Meeste võrkpallikoondis peab enne EM-i kodus kolm kohtumist

Eesti võõrustab neljapäeval, 3. septembril kell 19 Slovakkiat, reedel, 4. septembril kell 16 Lätit ja laupäeval, 5. septembril kell 19 Ukraina koondist. Lisaks mängivad külla sõitnud meeskonnad ka omavahel.

Peatreener Alar Rikberg sõnas enne viimast testi, et nüüd on vaja põhituumik paika saada. "Üldine eesmärk on otsida võimalikku tuumikut EM-iks ja mängida ka veidi pikemalt ühe toimiva koosseisuga. Ühes või kahes kohtumises tahame mängida selgelt tulemuse peale ehk kõik otsused ja vahetused jms oleksid tehtud nii nagu teeksin seda EM-il," ütles juhendaja.

"Teine pool on see, et ühegi mängija koormust ei tohi liiga suureks ajada ja kolmes mängus järjest keegi täismahus kaasa ei tee," lisas Rikberg.

Juba järgmisel nädalal alustab meeskond EM-finaalturniiri Soomes Tamperes, kus mängitakse Serbia, Taani, Belgia, Hollandi ja Soomega.

Eesti kooosseis kodusel kontrollturniiril:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan

Nurgaründajad: Karli Allik, Albert Hurt, Timo Lõhmus, Märt Tammearu, Robert Täht, Tristan Täht

Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Alex Saaremaa, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Alari Saar