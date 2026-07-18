Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

30-aastane Warholm läbis distantsi võistluste rekordit tähistava ajaga 46,61. Ta edestas brasiillase Alison dos Santose nimel olnud senist hooaja tippmarki 0,11 sekundiga. Nad on ka ainsad kaks, kes sel hooajal 47 piirist jagu saanud.

Warholmi senine hooaja tippmark oli 46,82, norralase enda nimel olev maailmarekord aga 45,94.

Teise koha sai Londonis sakslane Emil Agyekum, kes püstitas rahvusrekordi 47,45. Kolmandana ületas finišijoone Katari tõkkejooksja Abderrahman Samba (48,10).

Veel jooksid Londonis nigeerlane Ezekiel Nathaniel (48,30), brasiillane Matheus Lima (48,33), britt Alastair Chalmers (48,81) ja ameeriklane Caleb Dean (50,45).