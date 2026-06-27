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Mihkel Männiste teenindab U-17 korvpalli MM-il kohtumisi

Korvpall
Mihkel Männiste
Mihkel Männiste Autor/allikas: FIBA.com
Korvpall

Eesti korvpallikohtunik Mihkel Männiste on määratud teenindama Türgis Istanbulis 27. juunist kuni 5. juulini peetavaid FIBA U-17 korvpalli maailmameistrivõistlusi. Turniiril osalevad 16 maailma parimat U-17 vanuseklassi meeskonda ning mänge teenindab 28 kohtunikku 25 erinevast riigist.

Männiste jaoks on tegemist järjekordse olulise rahvusvahelise suurturniiriga. Varasemalt on ta vilistanud Euroopa meistrivõistluste valikmänge, Euroopa klubisarjade kohtumisi ning U-19 maailmameistrivõistlusi.

Männiste sõnul algas ettevalmistus maailmameistrivõistlusteks juba aprilli lõpus ning kestis kaheksa nädalat.

"Ettevalmistusprogramm hõlmas regulaarseid veebikohtumisi, mänguklippide analüüsi, mentaalse ettevalmistuse loenguid ning individuaalset treeningprogrammi. Istanbulis kogunesid kõik turniiri kohtunikud kolm päeva enne võistluste algust veel 2,5-päevaseks ettevalmistuslaagriks, kus lihvisime ühtset vilekriteeriumi, harjutasime IRS-i kasutamist ning tegime nii klassiruumiõpet kui ka praktilisi treeninguid väljakul. Eesmärk on, et turniiri alguseks oleksid kohtunikud nii füüsiliselt kui ka tehniliselt sama hästi ette valmistatud kui võistlevad meeskonnad," ütles Männiste.

Ta lisas, et kuigi mängureeglid on noorte ja täiskasvanute rahvusvahelistel võistlustel samad, nõuab noorte MM-il kohtumõistmine veidi teistsugust lähenemist.

"Noormängijad tegutsevad sageli emotsionaalsemalt ja ettearvamatult ning kohtunik peab rohkem suhtlema, olukordi ennetama ja olema valmis ootamatuteks lahendusteks. Samas on tegemist väga kõrge tasemega turniiriga, kus mängivad maailma parimad oma vanuseklassis ning ka kohtunikelt oodatav kvaliteet on täpselt sama professionaalne nagu täiskasvanute rahvusvahelistel võistlustel," sõnas ta.

U-17 maailmameistrivõistlused on Männistele ühtlasi ettevalmistuseks septembris Saksamaal peetavatele FIBA naiste maailmameistrivõistlustele. Pärast Istanbuli turniiri teeb FIBA lõpliku valiku kohtunikest, kes teenindavad maailma tugevaimate naiskoondiste kohtumisi Berliinis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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