Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

NADA on Schwazeri vastu algatanud menetluse ning teavitanud juhtumist ka prokuratuuri, sest doping on Saksamaal kriminaalkuritegu.

Schwazer eitas pressikonverentsil keelatud ainete tarvitamist. "Olen süütu, ma ei ole EPO-d ega muid keelatud aineid tarvitanud," ütles ta. Samas märkis itaallane, et ei kavatse otsust edasi kaevata, kuid on taotlenud B-proovi analüüsimist. Lisaks uuritakse kolmandat uriiniproovi, mille tema treener olevat alles hoidnud.

"Olen aru saanud, et ma lihtsalt ei saa spordiga jätkata," lisas 41-aastane sportlane.

Schwazer võitis 2008. aasta olümpiamängudel 50 kilomeetri käimises kuldmedali. Esimese dopingurikkumise tunnistas ta üles enne 2021. aasta olümpiamänge, kui tema proovist leiti samuti erütropoetiini ning talle määrati nelja-aastane võistluskeeld.

2016. aastal sai ta anaboolsete steroidide positiivse testi tõttu kaheksa-aastase võistluskeelu, kuid on selles juhtumis järjepidevalt oma süütust kinnitanud.

Erütropoetiin suurendab punaste vereliblede hulka, parandades lihaste hapnikuvarustust ja tõstes seeläbi sportlase aeroobset vastupidavust. Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) on selle aine võistlusväliselt ja võistluste ajal rangelt keelanud, kuna see annab ebaausa eelise ja ohustab sportlase tervist.