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Chelsea mängija sai pärast dopingujuhtumi lahendamist loa väljakule naasta

Jalgpall
Mõhhailo Mudrõk
Mõhhailo Mudrõk Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Dopingureeglite rikkumises süüdistatud Chelsea ääremängija Mõhhailo Mudrõk võib taas mänguväljakule naasta, olles lahendanud oma dopingujuhtumi Inglismaa jalgpalliliiduga (FA).

Chelsea ääremängija Mõhhailo Mudrõk sai Inglismaa jalgpalliliidult süüdistuse dopingureeglite rikkumises pärast positiivset dopinguproovi. 24-aastasele Ukraina koondislasele määrati 2024. aasta detsembris ajutine võistluskeeld, kui tema proovist leiti keelatud aine.

Mudrõk pole võistlusmängudes osalenud alates 2024. aasta novembrist. Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA)  antidopingureeglite kohaselt võib keelatud ainete tahtliku tarvitamise eest määrata kuni nelja aasta pikkuse võistluskeelu.

FA määras mängijale maksimaalse võimaliku nelja-aastase võistluskeelu, kuid Mudrõk vaidlustas otsuse spordiarbitraažikohtus (CAS).

Nüüd teatas jalgpalliliit, et antidopingu distsiplinaarmenetlus Mudrõki suhtes on lõpetatud. Mängija tunnistas antidopingureeglite rikkumist ning nõustus võistluskeeluga, mille pikkus vastab juba kantud karistusajale. Seetõttu võib ta võistlustele naasta viivitamatult.

Mudrõk väljendas tänulikkust võimaluse üle naasta jalgpalli juurde.

"Nagu olen kogu selle juhtumi vältel öelnud, ei ole ma kunagi teadlikult ega tahtlikult tarvitanud ühtegi keelatud ainet," sõnas ta.

Chelsea teatas, et klubi soovib aidata Mudrõkil taastada oma parim vorm ning naasta meeskonna ja väljakule. Mängija liitub klubi hooajaeelse treeninglaagriga.

Toimetaja: Lisette Holst

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