Šveitsi jooksutäht tagas kukkumisest hoolimata pääsme finaali

Sel hooajal kahel korral naiste 800 meetri jooksus aja alla 1.54 jooksnud ja kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale tõusnud Werro oli neljapäevases poolfinaalis kindlalt liidrikohal, kuid kukkus viimasest kurvist välja tulles ja võttis tahtmatult rajalt maha ka seljataga jooksnud leedulanna Gabija Galvydyte. Mõlemad naised suutsid kibekiirelt püsti tõusta ja finišisse joosta.

Kuigi esialgu tundus, et Werro kukkumine oli õnnetus, siis peagi tuvastasid kohtunikud videokordusest, et prantslanna Anais Bourgoin'i vasak käsi põrkas kokku Werro parema jalaga ning selle puute tagajärjel kaotas šveitslanna tasakaalu.

"Kõik oli hästi ja siis ühtäkki olin maas pikali. Sain mõned kriimustused ja võistlusnumber tuli küljest ära, aga minuga on muidu kõik korras," rääkis Werro võistluse järel.

Šveitsi delegatsioon esitas protesti, mis rahuldati, ning Werro pääses seega reede õhtul toimuvasse finaali. Galvydytele anti samuti võimalus finaalis startida.

Poolfinaalide kiireima aja jooksis välja Werro üks peamisi konkurente Keely Hodgkinson (1.57,38), kes edestas teiseks tulnud Femke Broeders-Boli kaheksa sajandikuga.

Naiste 800 meetri jooksu finaal toimub reedel kell 23.46.