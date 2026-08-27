Eesti neljapaat sai MM-i C-finaalis kolmanda koha
Eesti paarisaeruline neljapaat saavutas Amsterdamis toimuvatel sõudmise maailmameistrivõistlustel C-finaalis kolmanda koha, mis andis neile kokkuvõttes 15. koha.
Neljapaat koosseisus Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn sai C-finaalis ajaks 6.00,24, ületades joone kolmandana. See andis neile maailmameistrivõistluste kokkuvõttes 15. koha.
Võidu ja MM-il 13. koha saavutas neutraalse lipu all võistleva Venemaa teine paat ajaga 5.57,24, C-finaalis jäi teiseks Ukraina (+1,53). Neljanda koha sai Venemaa esimene paat (+3,99), viienda koha Šveits (+4,21) ning kuuenda India (+12,91).
Christopher Hein ja Kaarel Kiiver võistlesid samuti C-finaalis ning said paarisaeruliste kahepaatide hulgas 18. koha.
Toimetaja: Kristjan Kallaste