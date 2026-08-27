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Eesti neljapaat sai MM-i C-finaalis kolmanda koha

Sõudmine
Eesti paarisaeruline neljapaat
Eesti paarisaeruline neljapaat Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Eesti paarisaeruline neljapaat saavutas Amsterdamis toimuvatel sõudmise maailmameistrivõistlustel C-finaalis kolmanda koha, mis andis neile kokkuvõttes 15. koha.

Neljapaat koosseisus Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn sai C-finaalis ajaks 6.00,24, ületades joone kolmandana. See andis neile maailmameistrivõistluste kokkuvõttes 15. koha.

Võidu ja MM-il 13. koha saavutas neutraalse lipu all võistleva Venemaa teine paat ajaga 5.57,24, C-finaalis jäi teiseks Ukraina (+1,53). Neljanda koha sai Venemaa esimene paat (+3,99), viienda koha Šveits (+4,21) ning kuuenda India (+12,91).

Christopher Hein ja Kaarel Kiiver võistlesid samuti C-finaalis ning said paarisaeruliste kahepaatide hulgas 18. koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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