Eesti neljapaat sai MM-i C-finaalis kolmanda koha

Christopher Hein ja Kaarel Kiiver võistlesid samuti C-finaalis ning said paarisaeruliste kahepaatide hulgas 18. koha .

Võidu ja MM-il 13. koha saavutas neutraalse lipu all võistleva Venemaa teine paat ajaga 5.57,24, C-finaalis jäi teiseks Ukraina (+1,53). Neljanda koha sai Venemaa esimene paat (+3,99), viienda koha Šveits (+4,21) ning kuuenda India (+12,91).

Neljapaat koosseisus Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn sai C-finaalis ajaks 6.00,24, ületades joone kolmandana. See andis neile maailmameistrivõistluste kokkuvõttes 15. koha.

Eesti paarisaeruline neljapaat saavutas Amsterdamis toimuvatel sõudmise maailmameistrivõistlustel C-finaalis kolmanda koha, mis andis neile kokkuvõttes 15. koha.

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